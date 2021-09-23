西甲｜賓施馬超高難度入球　聯賽200球今季勢超越皇馬傳奇射手

法國前鋒賓施馬不愧球壇當今最強前鋒之一 ，凌晨西甲賽事達成里程碑。

皇馬馬德里主場以6：1大炒馬略卡，賓施馬梅開二度，其中一球在極惡劣情况下「用背脊踢波」，並取得個人在西甲第200球，盡顯「射手王」本色。



皇馬在開季相當順暢，今仗前以4勝1和領先榜首。賓施馬在開賽3分鐘把握馬略卡後衛「跣腳」，搶走皮球長驅直進，先開記錄。接下來輪到隊友馬高阿辛斯奧個人表演，這位馬略卡出道的西班牙國腳面對舊東家，先於24分鐘「執雞」得手。雖然馬略卡在1分鐘後由「韓國美斯」李康仁以一敵四，燙入死角而扳回一城，但餘下時間成為主隊天下。

賓施馬繼續擔起皇馬入球重責。（Getty Images）

阿辛斯奧在接着29及55分鐘入球，完成帽子戲法。賓施馬為皇馬於78分鐘射入第5球，不僅意義重大，且用盡全身去入球，令球迷讚歎不已。皇馬後防在中線橫傳組織，由今季加盟的中堅阿拉巴長傳。賓施馬隨即發動，在兩名馬略卡中堅之間突破越位。

阿辛斯奧（左）戴帽，李康仁（右）取得加盟後第一個入球，鋒芒同樣被掩蓋。（Getty Images）

敵衛夾擊且緊隨其後，又人前波後，賓施馬似難以好好控下來球，卻把握到些微空間「用背脊踢波」。他邊用左手格開敵衛，邊回頭看準來勢，用上背把來球控下，滾到自己右方的無人地帶，讓自己有空間起腳。

背脊控球，拗盡腰力去射門，全力取得第200球。（美聯社）

有空位也不代表容易射，此時射門角度愈來愈窄，且有第三名馬略卡球員快將趕到。賓施馬不敢怠慢，未有修正，立即拗腰施射。碰巧射門被先前夾擊他的敵將接連改變去勢，剛好彈起而越過馬略卡門將入網。賓施馬梅開二度，效力皇馬第13季，達到200球大關，而球隊最後由艾斯高埋齋，大勝6:1。

賓施馬背脊控球過程（按圖放大）

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賓施馬賽後獲皇馬長佩雷斯，頒發一件印有「200個西甲入球」燙字的球衣。這名33歲前鋒依然狀態大勇，今夏重返法國國家隊在歐洲國家盃入球，開季表現亦出色，今季6仗西甲入8球及 7次助攻。他是皇馬隊史第4位西甲射入200球的鋒將，距離名宿迪史堤芬奴及魯爾，分別僅差16球及28球。

皇家馬德里歷來5大西甲射手（按圖放大）

皇馬領隊安察洛堤大讚這名當家射手：「不止入球，他在各方面都是完美。射入8球，令你忘記他作為球隊其中一員，表現亦出色。」

賓施馬要趕過迪史堤芬奴的西甲入球數字，應是時間問題。（Getty Images）

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