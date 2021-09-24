西甲｜巴塞頹勢未止再失分　高文領紅呼冤　「無緣無故趕人出場」

巴塞隆拿主帥朗奴高文早已明言，這支巴塞已改頭換面，如今竟然由「地上最強」變成「無牙老虎」。

巴塞周四（23日）深夜作客卡迪斯，全場具威脅埋門欠奉，加上法蘭基迪莊下半場中段被逐，巴塞與對手互交白卷，再度失分。朗奴高文的下場，會否如今仗一樣被逐離場？



當美斯離開巴塞隆拿後，所有問題似乎一次過浮面，朗奴高文帶領的巴塞今非昔比，踢法不再華麗，彷彿降格為一支中游球隊。

歐聯被拜仁慕尼黑技術性擊倒後，聯賽接連遇上兩隊中下游球隊，理應是反底的大好機會。苦戰下逼和格蘭納達後，今仗作客鬥卡迪斯，巴塞當然希望全取3分稍為「止血」。

朗奴高文從錯誤中學習 記者會妙計避答問題再拂袖而去

巴塞末段驚險追平保聯賽不敗 兩個朗奴命運大不同

迪比領銜的巴塞前線，今仗未見起色。（路透社）

巴塞前線繼續由迪比領銜，配合盧克迪莊及小將迪美亞（Yusuf Demir）攻堅，惟巴塞的攻勢就如隔靴搔癢，威脅不大。兩個較入肉的攻勢同在下半場，盧克迪莊右路地波傳中，落點恰到好處，迪比衝前撞射卻「撻Q」。這名荷蘭翼鋒補時階段再有機會，禁區內近射僅僅斜出，最終與卡迪斯互交白卷，各得1分。縱然巴塞保得住西甲的不敗身，如今僅戰5輪賽事，已經落後宿敵皇馬7分。

巴塞下半場中段起十人應戰，法蘭基迪莊飛鏟攔截，雖然先踢中皮球，球證認為他的去勢凶狠，故此出示第2面黃牌被逐。對巴塞的部署必然有影響，「法蘭基兩黃一紅被逐，對球隊影響甚大，即使對手體能下滑，我們也未能把握機會致勝。」

法蘭基迪莊兩黃一紅被逐，巴塞下半場需要十人應戰。（路透社）

Frenkie De Jong WRONGFULLY handed a red card. Not right. pic.twitter.com/2YaelKMu64 — MzBarca (@MzBarca1) September 23, 2021

除了法蘭基迪莊，朗奴高文完場前亦難逃一劫，因為投訴過激領紅，這名荷蘭名帥當然為自己辯護，「所有都見到場中有多一個足球，我只是告訴球證，僅此而已，但他們說我的態度不好。西班牙就是這樣，他們可以無緣無故把你趕出場。」

根據球證的賽後報告，卻出現另一個故事，表示高文看到場上額外的足球時，立即向第四球證投訴，高呼球證吹停賽事，投訴時交雜了粗言穢語，故此球證才把他趕出場。

無論如何，高文未能領軍主場鬥利雲特的聯賽，關於他被炒的謠言甚囂塵上，今仗又會否成為他的告別戰呢？

朗奴高文完場前因投訴過激，被球證驅逐離場。（路透社）

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