女足．亞洲盃外圍賽︱新手隊長鍾貝琪轟世界波　港隊僅負無緣出線

香港女子足球代表隊遠赴烏茲別克參加2022女子亞洲盃外圍賽，昨日（24日）迎來分組賽最後一戰，雖然有隊長鍾貝琪射入世界波，但仍以1：2不敵菲律賓出局。



港隊今場對菲律賓，為爭取直接晉級至明年1月印度舉行的決賽周，許勝不許和。雙方2019年曾在港友賽，打和1：1。

港隊派出上場賽和尼泊爾的原庄正選，上半場遭菲律賓強攻，17分鐘菲律賓右路傳中，由Tahnai Annis頭槌頂彈地波入網成1：0。

香港女子足球隊出戰亞洲盃外圍賽。（HKFA）

換邊後踢到61分鐘，港隊於禁區頂偏左獲得罰球，由隊長鍾貝琪離門20多碼主射，皮球直飛龍門右上角破網，助港隊追成1：1平手。

自女子亞洲盃2006年起設外圍賽，港隊便與決賽周無緣。港隊此時只需再入一球並取得勝果，便能相隔19年後重溫美夢。然而戰至87分鐘再度失守，菲律賓前鋒Chandler McDaniel單刀射破吳卓蔚十指關，結果港隊以1：2飲恨，分組賽兩戰得1分出局。

鍾貝琪（5號）下半場射入罰球，一度助港隊追平菲律賓。（AFC）

鍾貝琪首任隊長：激勵我繼續跑下去

這次賽事才首次擔任大港腳隊長的鍾貝琪，今場跑上跑落、助攻助守，無論開界外球或罰球，也可看見她的身影。

最終這位隊長更射入妙絕罰球，一度幫港隊重燃出線希望，她坦言對獲委任為一隊之首感到愕然，的確令自己更有責任感。鍾貝琪說：「作為隊長唔可以偷懶，自己跑多步，也幫其他人跑多步。這是種激勵，要我繼續跑，比賽一日未完都也不能停。」

港隊出發前有數名主力球員退隊，只能以較少經驗的球員應戰，場上也派出不少U19球員。鍾貝琪表示一眾小將有力接班，但仍需繼續努力。「希望她們好好進修，找到目標，把握能代表港隊的機會。不要因為有師姐而害怕，落到場要放膽提場、溝通。」

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香港女子足球隊出發及備戰亞洲盃外圍賽：（按圖放大）

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