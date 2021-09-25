英冠｜朗尼上賊船打比郡被接管　科網商人班主靠投資大熱手遊發迹

曼聯及英格蘭名宿朗尼去年正式退役，展開教練生涯，似乎「上錯賊船」。他於去季中接掌英冠老牌球隊打比郡，如今陷入財困，日前被接管兼扣分。

前路難行，同舟人心懷異志就更難。朗尼身為領隊，希望與班主面談，班主卻「潛水」逾月。朗尼近日略施小計，終於「陰到」班主，「唔使驚搵唔到佢喇」。



打比郡班主摩利斯（Mel Morris）於本月17日公布，因為新冠肺炎疫情令球隊收入大減2000萬鎊，決定尋求接管。管理人於本周三上任，打比郡亦隨即被英格蘭聯賽會扣減12分，由10分頓時變成-2分，跌至包尾。

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朗尼（右）身為主帥，為球員福祉着想，欲聯絡班主。（Getty Images）

身為主帥，朗尼帶領一班手足，有責任通知最新情况，現實是朗尼「都係睇新聞先知」。縱然近年賣盤傳聞不斷，球會虧蝕連年已是公開秘密，他所知有限。他近日透露自8月9日，未曾跟摩利斯獨自對話，了解情况。他致電班主，一直未能接通，於是找來隊醫幫忙，「我借佢部電話打畀摩利斯，果然肯聽，即係話佢會聽隊醫電話，不過唔聽領隊電話」。朗尼坦言摩利斯近日已跟一眾職球會見面，但仍未跟他獨自對話，有欠真誠。

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打比郡傳出接管消息後一天，將帥大打爭氣波，主場2:1擊敗史篤城。（Getty Images）

朗尼稱出此下策，無非想為場上各打比郡職球員有所交代。他坦言球會內很多人想知到答案，他無法回答，只好以這種方式處理，「這事情關乎生計，很多人要還錢、供樓、食飯。最好的做法是開誠布公，就算結果要令不少人失業，亦應該真誠而透明」。他感同身受，因為其母親的處境，正好與隊內一些員工相若。「我的母校正研究閉關，而我母親在那裏當伙頭。她不知道是否仍有工作，正如這裏的一些員工」，朗尼說。不過，他表示了解情况後，有信心球會不會踏上清盤之路。

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朗尼去季中上任打比郡領隊，可謂高開低走，戰至最後一輪才驚險護級。（Getty Images）

貴為英格蘭聯賽元年12支球隊之一，打比郡自2007-08年球季降班後，一直在英冠打滾。朗尼在去季中接替荷蘭名宿高古，戰至最後一輪才驚險上岸，倖免降至英甲。球隊於2015年由當地出生的商人摩利斯正式成為班主，這位靠設立及投資科網公司的商人，得意作之一為成立公司並推出手機遊戲《Candy Crush》而風行全世界。不過，「搞波」成績卻難言成功。他入主後希望打比郡重返英超，目標未達，近年一再傳出財政問題。

打比郡班主摩利斯聲稱，球隊消耗了他2億鎊資金。（Getty Images）

打比郡於2019年由林柏特帶領，在附加賽決賽不敵阿士東維拉後，摩利斯指球隊已蝕掉他逾2億鎊財富，賣盤傳聞不時出現。此外，聯賽會又曾追究摩利斯把球場從球會轉到其名下公司，以及轉會帳目問題，有違反規例之嫌。上述質疑最後以罰款了事，倖免嚴重懲罰。惟賣盤始終未能成事，球隊決定申請接管。場外事未明朗，場內亦荊棘滿途。被扣12分之後，負責接管的企業顧問公司Quantuma指，球隊甚有可能因為觸犯賽會的財政公平條例，再被扣9分。

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