曼聯墮落天才獲師兄朗尼打救　拉夫摩利臣簽約打比郡三日轟世界波

昔日曼聯青年軍的天才球員拉夫摩利臣，經過大半年自由身後，日前獲師兄朗尼給予機會，與打比郡簽短約一年。加盟後僅3日，28歲的摩利臣在英格蘭聯賽盃首圈轟出一記窩利靚波，幫打比郡在法定時間追平沙福特城3：3，最後打比郡靠互射12碼晉級。



英國時間昨晚（10日）的英聯盃首圈，朗尼帶領英冠的打比郡主場面對英乙的沙福特城。沙福特城的班主是曼聯「92班」的幾位成員，班主之一的加利尼維利也有到場，還以電視台主持的身分訪問打比郡領隊朗尼。

加利尼維利（右）賽前訪問朗尼。（加利尼維利Twitter）

打比郡在聯賽級數上高兩班，但比賽卻是另一回事，沙福特城開波初段連入兩球，儘管打比郡之後追平，但到末段沙福特城又入波，領先3：2。如果打比郡主場被英乙的沙福特城淘汰，到時領隊朗尼就很尷尬！幸好，朗尼早幾日簽了拉夫摩利臣。

摩利臣在82分鐘凌空抽入靚波，幫打比郡追平3：3。（網上片段截圖）

82分鐘，拉夫摩利臣處理罰球，雖然第一腳射門省中人牆，但他補射一腳更加精彩，第一時間「窩利」抽射入網，力度與角度兼備，幫打比郡追成3：3平手。在互射12碼，打比郡以5：3擊敗沙福特城晉級。全靠摩利臣的關鍵入球，打比郡才能出線。

【拉夫摩利臣聯賽盃入球片段】

Ravel Morrison



🗓 Aug 7, 2021 -Signs for Derby County on a one year deal



🗓 Aug 10, 2021 - Scores this rocket as his first goal☄️



🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

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失業超過半年，摩利臣今夏獲師兄朗尼邀請到打比郡跟操，踢過幾場友賽，表現獲得肯定，到8月7日終於獲得一份真正合約，短簽一年。簽約後僅3日，他就用一個精彩的入球拯救了出局邊緣的打比郡。

摩利臣與保羅普巴及連格同期，曾經是曼聯青年軍成員，更被指天賦更勝普巴。他曾經是曼聯青訓營中的天之驕子。當年某日，費格遜叫朗尼及里奧費迪南去看青年軍比賽，里奧十分記得那一幕：「領隊叫我及朗尼來，他說『看吧，這個小伙子比你們少年時更強，比傑斯更厲害。他會是你們見過最強的小將』。」那人就是拉夫摩利臣。

摩利臣（左）在打比郡試腳時踢過幾場友賽，包括對舊東家曼聯。（Getty Images）

儘管摩利臣天賦過人，但欠缺球場外的自律，麻煩多多。在2012年離開曼聯後，他到過意大利、墨西哥及瑞典落班，過住飄泊的生活。摩利臣在19/20球季踢過錫菲聯，但上陣寥寥可數，外借到米杜士堡也一樣，上季去到荷甲踢海牙，但今年1月解約離隊。

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拉夫摩利臣曾經是曼聯青年軍中最被寄予厚望的新星。（Getty Images）

當年那支曼聯青年軍有什麼球員（按圖放大）？