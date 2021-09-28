網球︱韓國新網球王子ATP奪首冠　權純雨曾被BTS金泰亨天份嚇倒

23歲韓國網球新星權純雨，日前爆冷贏得阿斯塔納公開賽（Astana Open）冠軍，成為繼李亨澤之後，歷來第二位贏得ATP巡迴賽冠軍的韓國球手。

李亨澤2003年贏得悉尼國際網球賽，至今已經18年。韓國自他之後，好一段時間沒有世界級球手出現，直到近年一次過出產鄭泫、李德熙和權純雨三位「95後」好手，前面兩人較早成名，權純雨卻後發先至，趕過兩人成為韓國一哥。



權純雨贏得職業生涯首個ATP冠軍。（Instagram＠soonwookwon）

李亨澤出現之前，韓國在國際網球壇猶如白紙。他2009年退役後回國開設名下網球學校，2012年少年組台維斯盃（Davis Cup），曾親自指導過鄭泫。這位「眼鏡少年」的成長一度令人期待，2018年澳洲公開賽勇闖四強，世界排名曾在2018年5月高佔第19位，超越亨澤2007年8月時最高的第36位。

可惜他之後屢受傷患困擾，排名一路滑落，現年25歲的他如今已跌至第280位，尚未贏得任何巡迴賽冠軍。聽障少年李德熙亦曾一度冒起，惟最終繼李亨澤之後成功摘下巡迴賽桂冠的，是他的同齡好友權純雨。

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新一代韓國網球王子

「我們都是一起長大，他們總是較我受歡迎，也更出名。我一直希望能夠擊敗他們，一天比一天變得更好。」權純雨希望從後追上鄭泫和李德熙，他已經做到了，今次更超越二人，成就直迫李亨澤。

世界排名僅82位的權純雨，在阿斯塔納公開賽一路過關斬將，終在決賽以7：6、6：3直落兩盤擊敗排名較他高17位的澳洲球手德斯禾夫（James Duckworth）封王。這項在哈薩克努爾蘇丹上演的室內硬地賽，即使僅為ATP 250賽事，所帶來的250積分，一口氣將他的世界排名連升25級，至第57位，與升至第56的德斯禾夫只差一位。

日本球手錦織圭是權純雨另一偶像，如今他的世界排名只相差5位。（Instagram＠soonwookwon）

獲偶像拿度大讚

昔日他曾說過，「當你逐漸向世界排名前100位靠近的時候，心情會非常激動，但我不斷告訴自己，要一步一步來，不要趕時間。我很高興現在我可以來到這個位置，再去考慮下一步的目標。」贏得ATP首冠，亞洲球手中，排名僅次跌至52位的日本球手錦織圭，他的下一個目標，相信贏得更多錦標，甚至是殺入前10位。

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跟李亨澤和鄭泫一樣，權純雨同樣對遇上頂級外地球星充滿憧憬。「我喜歡費達拿和拿度，總是憧憬能夠在巡回賽中碰到他們。不管訓練還是比賽，我為那刻做了很多準備。」2020年墨西哥公開賽，他的一半願望實現了，八強遇上拿度，就算吃下2：6、1：6敗仗也心甘情願。賽後拿度指比賽較想像中辛苦，盛讚權純雨「日後將成為很好的球手」。

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權純雨在2020年墨西哥公開賽八強遇上偶像拿度。（影片截圖）

曾讚揚V似拿度

韓國不時在綜藝節目邀請運動員參與，男子天團BTS（防彈少年團）今年2月推出的電視節目《Run BTS》（奔跑吧防彈）中，第一個挑戰的項目正是網球，並找到權純雨為BTS成員特訓。

V（金泰亨）由於使用左手的關係，一開始已受到眾人注目，加上出色的運動神經，進行反手擊球訓練時，權純雨竟然感嘆V的擊球「跟拿度相似」，搞笑地將學生比作自己的偶像之一，令V開心地表示「要成位Vidal」，網民亦讚揚V的球技，推舉他為「真人版網球王子」，然而更令人期待的，相信還是23歲的權純雨日後表現。

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BTS成員金泰亨（V）獲權純雨讚揚反手擊球似拿度。（影片截圖）