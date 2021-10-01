足球熱話｜保方重返帕爾馬「欺負」師弟　一展守龍門外的超強實力

「我係包剪揼港隊！」，或許不少人曾經用過這一句來虛張聲勢。意大利傳奇門將保方早前社交網站上載短片，大騷猜包剪揼的實力，難怪他真的是包剪揼意大利國家隊？



意大利鋼門保方（Gianluigi Buffon）守龍門的能力人所共知，原來這名43歲的意大利傳奇門將連猜包剪揼亦有一手。保方早前在社交網站上載一條「拳王片」，一眾帕爾馬隊友排隊挑戰保方。

當保方接連擊退兩名隊友後，興奮之情逐漸上升，在旁的隊友亦開始吶喊助威，每當保方猜贏對手後，他也會右手指天慶祝。不經不覺，保方已連贏5場，面對最後一名挑戰者，他同樣擊敗隊員，保方興奮得振臂跳起來，隊員隨即與他一同慶祝。保方連續「KO」6名隊友，絕非偶然，看來保方在掛靴後可以向這一方面發展。

守龍門以外，原來保方連猜拳同樣了得。（資料圖片／Getty Images）

保方今季重返母會帕爾馬，作為大師兄的他，並沒有擺出一副「大佬格」，從片段中證明，他與一眾隊友打成一片，樂也融融。

返回母會，保方曾經以隊長身份領軍出戰，並在兩仗力保不失，帕爾馬如今以2勝2和2負得8分，暫列意乙的第13位。

It turns out Gigi Buffon is the 🐐 of Rock, Paper, Scissors 😂



🎥 IG/gianluigibuffon pic.twitter.com/ynJogNIdoD — Goal (@goal) September 30, 2021

這名意大利長青樹早前宣布回歸帕爾馬，方式同樣別開生面，影片中的保方走進主場，在龍門內挖出一個寶藏，箱中收藏着一件超人的T恤及帕爾馬球衣，並高呼「我回來了！」，相隔20年後再度效力帕爾馬。

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保方今季回歸母會後，已經成為球隊隊長。（帕爾馬Twitter截圖）

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