劍擊｜方凱申全運似沖凍水涼「醒晒」　奧運金牌是希望亦是信心

4年前，方凱申為香港男子重劍隊首踏上全運會頒獎台。

4年後，小組出局的他坦言不只世界變了樣，個人狀態亦變了，剛結束的全運不能與上一屆相提並論。

然而，4年後，香港劍擊隊多了一面奧運金牌，與其說張家朗的金牌是動力，他坦言其實是給予香港劍手信心。



一連兩日在香港公園體育館舉行的「公開劍擊錦標賽」於今日（2日）展開，首日率先男女子重劍賽事。香港重劍「一哥」方凱申以小組全勝姿態殺入64強，淘汰賽未遇太大壓力，決賽以15：5大勝隊友吳浩天，勇奪冠軍。

上屆奪得銅牌的方凱申在上月結束的陝西全運會意外倒灶，提前在小組賽出局，回想成績雖未如理想，疫情爆發後未有出外作賽的他坦言，在全運找回比賽感覺，「打完全運感覺似沖了個凍水涼，個人醒晒。」

因着太久沒有出外比賽，他指打個人賽時仍是「半醒」狀態，直到打團體賽因過程較長並在感受氣氛後，才重拾比賽感覺，「接觸國內選手後，他們提升了很多，重拾動力。」

方凱申坦言全運後個人「醒晒」，重拾回比賽感覺。（羅君豪攝）

他深知上屆的佳績並不代表什麼，4年，其實什麼都會變。

「上屆全運第3，這個名銜很呃人，其實自己都知道，4年變一個樣，不只是運動員，所有都會變。」他續說：「隔了4年再比賽，今屆和上屆的準備程度和訓練內容都不一樣，知道兩件事不能相提並論，只能做好自己。」他在全運後亦檢討自己的不足，「在疫情下，無論是訓練、隔離、休息，我的適應程度也是差一點，所以自己狀態不是18個月前不停練習的我。」全運會的經歷讓他提醒並再鞭策自己，要有好狀態去配合令下次比賽打得更好。

方凱申指需視乎國際劍聯因應疫情安排，因此未確實劍隊能否出戰11月的世界盃賽事。（羅君豪攝）

相信香港男重可在世界水平

香港劍擊近年以男子花劍掛帥，張家朗在東京奧運奪金，曾登上世界第一的女重「劍后」江旻憓當選傑青，港人鮮會記起男子重劍，事實上後者成績確與前者相差甚遠，方凱申在過去訪問中曾不諱言，「很多時重劍只是志在參與」。

今夏東京奧運後，有改變嗎？

好友張家朗與劍擊運動成為全城熱話，「奧運金牌」為香港劍擊帶來正面影響，對方凱申而言，是力量亦是信念，「與其說是動力，是給予我很大信心。」

他直言以往常言亞洲選手未能與歐洲人抗衡，但結果論告訴他原來並非如此，「只要夠執着、努力練，掌控得好時機，個Moment就是你。這個信心與希望很緊要。」他深信假如沒有希望，每次都覺得會輸，「你個磁場就比較不好」。這面奧運金牌的力量是——亞洲劍手也可站在世界水平。「最後我未必贏，但上場未打之前，都會覺得我贏到你。」

全運會銅牌、全國賽季軍、U23亞洲賽奪銅，世界重劍大獎賽16強創下香港歷史；也許有時候，外界的聲音太多，忘掉了相信自己。

剛完成全運的何瑋桁坦言能力上比上屆好，但準備不及上屆充足。（羅君豪攝）

何瑋桁指未來目標放在亞錦賽前4。（羅君豪攝）

女子重劍方面，「微笑劍后」江旻憓因為出席「十大傑青」頒獎禮，無緣出戰今次公開賽，加上在美升學的佘繕妡未有回港參戰，后冠由連翊希（Coco）﹑朱嘉望及何迪琳等隊友爭奪。

Coco在8強淘汰隊友何迪琳，決賽與有傷在身的朱嘉望對碰，結果以一劍之差險勝隊友，奪走冠軍。

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連翊希在接連出戰奧運和全運後，於公開賽取得女重冠軍。（羅君豪攝）

因傷避戰全運的朱嘉望（右）不敵連翊希奪得亞軍，她右手腕負傷上陣，她透露將在明日接受小手術治療。（羅君豪攝）

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