倫敦馬拉松｜衛冕跑手倒灶　參賽者出奇招　挑戰健力士世界紀錄

2021年倫敦馬拉松由4月延期至10月後，終在周日（3日）順利舉行，成為今年第二個順利舉行的五大馬拉松賽事，更是相隔一屆再設大眾組別，總參賽人數達4萬人。

除了輪椅組別的男、女子冠軍悉刷新大會紀錄外，男、女子精英組的冠軍跑手皆是首次奪冠。



2020年倫馬因疫情關係只設精英組賽事，賽道亦設為在聖占士公園繞圈、並閉門作賽，今屆除要求參賽者作不同程度的新冠病毒測試，限制不多，賽道由布勒希斯（Blackheath）出發，途經格林威治、再跑過倫敦塔橋，經金絲雀碼頭折返到塔丘，經西敏寺、聖占士公園、林蔭大道，再於白金漢宮前衝線。

倫馬參賽者跑過塔橋的畫面。（Getty Images）

當地時間8:50分起跑的女子精英組，冠軍大熱包括肯亞跑手高絲姬（Birgid Kosgei），她是2019及2020連奪兩屆倫馬冠軍、在東京奧運奪銀牌、同時是世界紀錄保持者，惟她最終倒灶，跑出2小時18分40秒排名第4；冠軍由2019年紐約馬拉松冠軍積高絲姬（Joyciline Jepkosgei）首次奪得，她的衝線時間為2小時17分43秒。

稍後起跑的男子精英組，最終由埃塞俄比亞的藍馬（Sisay Lemma）以2小時04分01秒封王，成為倫馬史上第6快的跑手，肯亞選手傑祖巴（Vincent Kipchumba）以2小時04分28秒緊隨其後，基利美（Mosinet Geremew）則跑出2小時04分31秒獲季冠。2020年冠軍傑他他（Shura Kitata）負傷之下未能跑出最佳表現，他的完賽時間為2小時07分51秒，名列第6。

藍馬首度奪得倫馬冠軍。（Getty Images）

英國的「醫生跑手」施斯文（Phil Sesemann）出戰個人初馬，以2小時13分第7名完賽。（路透社）

輪椅組別方面，則由兩名瑞士跑手包辦男、女子組冠軍，男子組由馬素克（Marcel Hug）以破大會紀錄的1小時26分27秒封王，女子組的莎亞（Manuela Schar）同樣是破大會紀錄兼第三度封后，時間為1小時39分52秒。

過往倫敦馬拉松都會有參賽者作各種打扮，挑戰千奇百怪的健力士世界紀錄，同時籌款行善。今屆也不例外，當中最引人注目的是「穿睡衣跑馬拉松的最快紀錄」，挑戰者Julian Rendall成功以SUB 3的2小時51分45秒完賽；還有「打扮成星體跑馬拉松的最快紀錄」，由Charlie Osmond以3小時30分36秒挑戰成功，其餘尚有人「扮樹」、「扮3D電視角色」等等。

圖輯：部份成功挑戰健力士世界紀錄的倫馬參賽者

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另外也有F1車隊Aston Martin的軟件工程師George Crawford，挑戰「以完整F1裝束跑完馬拉松」，完整裝束包括頭盔、全套防火衣、內衣、賽車鞋、手套等等，整套裝備均是車隊車手史杜爾（Lance Stroll）的真比賽裝備，最終他以3小時58分完賽，由於賽車鞋對腳部保護極低、不適合跑步，能以這時間完賽已相當厲害。