港超聯︱獲霍啟山贊助　香港U23首戰前一日終現真身：至少趕得切

由足總成立、霍啟山出資贊助的港超球隊香港U23，周二（5日）迎來成立後第一場比賽。

球隊遲遲未公布球員名單等資訊，傳媒今日終獲准拍攝操練，了解這支「神秘球隊」。



足總為確保今季港超聯有8支球隊參賽，8月底至9月初成立新軍香港U23，惟有關組軍資訊一直未有對外發布。足總更特意將香港U23的比賽安排於10月才上演，以處理會籍等問題。

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據了解，足總日前已正式成立及註冊公司「HK U23 Limited」營運球會，未來3年將累積投放8位數班費的足總董事霍啟山，亦有專人團隊負責球會社交網站專頁、隊徽、球衣設計等。

足總副主席霍啟山將擔任新球會「香港U23」班主，未來3年將投放8位數班費。（資料圖片/袁志浩攝）

香港U23在Instagram開設專頁，透露最新動向：（按圗放大）

主教練兼顧行政事務：好經驗

香港U23明晚將首度亮相，於菁英盃鬥晉峰，傳媒在賽前一日終有機會拍攝球隊操練。主教練張健峰解釋，球隊很「新」，一直在摸索，因此籌備需時。同時執掌港足U23代表隊的他，過去一個月身兼多職，在處理行政和文書工作上遇上不少難題。

「由代表隊教練轉做職業球會教練，有點迷失，尤其是很多位置未有適合人選去處理，使我牽涉不同的事。我這方面能力不好，令事情延遲了許多，但至少趕得切在賽前完成，對我是個好經驗。」

張健峰身兼港超球隊香港U23及港足U23代表隊主教練。（袁志浩攝）

組軍倉促狀態未足 「要學懂做職業球員」

球隊組軍大致完成，但今日只得12名球員練習，包括黃浩然、陳靜謙及郭子堦3名「超齡球員」。入選港足U23的謝家榮、黎培基跟林樂賢等7人，便於下午隨港隊訓練；黃威跟羅曉聰則有傷，僅作健身。

另外，球隊將從傑志借用中場畢頓，但雙方仍未解決合約問題，令畢頓暫未能跟操。

香港U23進行首場比賽前一日的操練僅得12名球員參加，包括前愉園守門員謝家榮。（袁志浩攝）

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張健峰透露，球隊只在上周跟高力北區友賽，球員狀態約6至7成，料會較「蝕底」。

「有些球員曾在青年隊合作，但他跟踢職業時很大分別，小時候敢做的，長大後不夠膽去做，令個性慢慢消失，形成惡性循環。」紅褲子出身的他亦是過來人，希望球員學會嘗試失敗，「不單是練波、出場就是職業球員，還要懂得突出自己，找到強項去成長。」

香港U23最大特色，正是由全華班組成，張健峰期望球員能減少依賴，負起自己應有責任，「本地球員幫波位置好，由後場建立攻勢，希望他們在面對壓力時，仍能踢出這種踢法。」

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