港超聯︱霍啟山贊助香港U23逾千萬　CEO回應新球隊五大疑問

為確保來季港超聯有8隊參賽，足總早前決定建立新球會「香港U23」，參加新一屆菁英盃及港超聯，惟暫未決定會否參戰足總盃。

足總今日（2日）為該隊舉行記招。足總副主席霍啟山將擔任新軍「班主」，未來3年將累積投放8位數班費，每年金額料超過600萬，相信新軍至少沒有欠薪等財政問題。



霍啟山在會上透露，球會營運及管理會交由足總負責，而自己投資目的是推動足運發展，希望加強青訓。「想協助球員追夢，讓年青球員有更高水平的實戰經驗，提升技術，在國際賽爭取佳績。」

足總副主席霍啟山將擔任新球會「香港U23」班主，未來3年將投放8位數班費。（袁志浩攝）

新球隊將主要由10多名23歲或以下球員組成，並註冊5名23歲以上「超齡」球員，雖然足總未有公布詳細球員名單，但已獲東方借出29歲港隊中場黃威，他聯同港足U23守門員謝家榮及鄧筵霑，一同出席記招。

另據指，其他「超齡」球員包括黃浩然、陳靜謙、郭子堦及羅曉聰；南區、晉峰及傑志等亦有借出球員。

足總成立新球會「香港U23」，令外界產生不少疑問，足總行政總裁譚秋朗回應當中五大疑問：

1. 球員選拔準則？

足總強調，新球會獲港超球隊「一致支持」，共借用了8至9名球員，並重申球員選拔「公平公正」，但未有透露準則。

行政總裁譚秋朗稱，挑選球員的責任落在球隊主教練張健峰身上，「其他球會本已有U23球員踢菁英盃，我們只能平衡，在餘下中選最好的，希望組成一支有競爭力的球隊。」

足總行政總裁譚秋朗。（袁志浩攝）

2. 球員薪酬水平？

新球會由足總營運，球員薪金理應是市場指標，譚秋朗拒絕透露平均薪酬數字，更聲稱問題會再交由主教練張健峰處理，「球員各有不同，公司會分別跟他們探討，但肯定數字會合理反映球員的市場價值。」

3. 球隊叫座力不足？

外界亦擔心新球隊缺乏球迷基礎，叫座力有限，惟譚秋朗未感擔心，更引用調查指香港球迷平均年齡僅26至27歲，相信觀眾會「擁護」年青球員，「有可能會拖低平均入場人數，但不要有太大壓力，我們也不太介意，會慢慢建立起來。」

黃威與一眾新隊友出席新球會「香港U23」記者會。（袁志浩攝）

4. 潛在利益衝突？

至於被問到由足總名義管理球隊，再參加足總旗下聯賽，會否擔心有利益衝突等爭議，譚秋朗指「唔覺得有矛盾」，認為新球隊目標非奪冠，實力也難對其他球隊構成任何威脅。

5. 會籍與牌照？

他重申，有關舉動未有違反亞洲足協規例，而有關球會會籍及牌照問題，亦一定會跟足程序，「U23首一兩周會輪空，令他們有足夠時間處理程序。」

足總成立新球隊 會籍問題先豁免後申請 未來三季無降班

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