港超聯｜足總成立新球隊　會籍問題先豁免後申請　未來三季無降班

足總上周董事會後指正研究建立一支由23歲或以下球員組成的球隊參加來屆港超，使參賽隊數維持在8隊，惟部份細節仍有待商討，今周五是「死線」。

足總今（26日）宣布，正式籌辦U23新軍，惟其組軍方式，料會成為焦點。



足總今召開特別董事會，一致通過籌辦新軍。新球隊將以10多名U23球員為骨幹，並容許23歲以上球員加入，惟名額限制註5出3，全隊人數料達23人。足總行政總裁譚秋朗指，足總會按條件挑選5名「超齡」球員，「要求他們有經驗，能帶動年青球員。希望小將可成為未來球星，或港隊主力。」

足總料組青年隊參戰 港會升班外援限制「特事特辦」

足總CEO譚秋朗在董事會後見記者。（袁志浩攝）

至於球會班費、隊名、投資者及主選人選等資料，譚秋朗再度拒絕透露詳情，指在下周再跟港超球會商討後再作公布。他承諾，新球隊「不會是1年貨仔」，也透露未來3季港超聯將「只升不降」，「球圈受疫情影響，應休養生息，希望3年後或有9至12支球隊，到時再決定新球隊的前途。」

足總獲球會支持 未憂慮兵源問題

傑志會長伍健昨日受訪時曾直言，以U23球員組軍的構思「有缺陷」，認為未能幫助「超齡」失業球員；亦擔心新球隊兵源薄弱。

傑志丹恩奴域留隊至2023年 伍健談足總U23新軍：有缺陷

譚秋朗回應指，「永遠冇magic number」，強調足總初心是培育下一代。他重申足總已物色一定數量的球員，「球員可備戰10月在日本舉行的U23亞洲盃外圍賽，而就算屆時有球員獲徵召，也有足夠人數留在本地參加菁英盃。球會也支持，不擔心借人情況。」

眾多港超失業球員自發參加操練，維持狀態。（資料圖片）

參與「失業兵」操練的前港超球員，部份或會加入新球隊：（按圖放大）

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建新會籍成焦點 CEO強調程序不變

足總去年被審計報告揭發行政失當，需派高層出席立法會聆訊，終遭狠批違反程序。今次事件另一個爭議之處，在於足總用什麼名義籌組新軍。譚秋朗表示，足總將成立獨立公司，再建立新會籍以管理及贊助該球隊。

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按照足總章程，任何港超參賽球會，必須是足總有表決權會員或無表決權會員。而要成為無表決權會員，只須由董事會審批；有表決權會籍則須在周年大會獲投票通過。譚秋朗未有透露新球會的會員身份，僅強調「程序冇變」，「我們會跟足一般程序，成為會員，再申請港超牌照，但時間問題，開鑼前會先豁免，稍為推後去做。」

而據規定，新球會申請港超聯球會牌照，理應符合在青訓梯隊、醫療支援等條件。譚秋朗表示董事局已決定讓該隊豁免建立青訓梯隊，但聲稱該會其他方面的要求，跟港超球會「差唔多」。

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