施政報告｜石澳石礦場變身水上運動中心　推展屯門至荃灣單車徑

香港運動員在今夏東京運動創下歷史佳績，行政長官林鄭月娥今日（6日）公布《施政報告》時表示會繼續向精英運動員投放資源，包括加快興建體育學院的新大樓、資助運動科學及醫學研究、支援退役運動員轉型。
政府預計在明年首季批出石澳水上運動中心的合約，5年內可投入運作，除了讓滑浪風帆選手訓練，還給予公眾使用。政府還會繼續推展約20公里的屯門至荃灣單車徑。此外，政府將推動香港體育走向專業化及產業化。
林鄭月娥今日到立法會宣讀《施政報告》，談到體育政策範疇時，她說：「中國香港代表隊在東京奧運會表現卓越，取得香港有史以來最好的成績，全港市民都引以為傲。而香港運動員在殘疾人奧運會的賽事中亦是全力以赴，成績有目共睹，令人鼓舞。香港運動員的成功並非偶然，除了他們自身的努力和各方的支持外，政府的政策導向和資源投入也是不可或缺。」香港在今屆奧運取得1金2銀3銅共6面獎牌的史上最佳成績。
在《施政報告》中，林鄭月娥提及幾項有關支援香港運動員的措施：
1. 政府已公布會加快興建體院的新設施大樓，在立法會的撥款配合下，可爭取在2024年中完成工程。
2. 政府會與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立3億元的特別資助計劃，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員在國際賽事中的競爭力。
3. 政府會增撥資源擴展「退役運動員轉型計劃」，目標是在五年內將參與計劃的退役運動員人數增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。
石澳建水上運動中心 連接屯門至荃灣單車徑
為配合「躍動港島南」計劃，政府正進行公開招標邀請私營機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個供市民大眾享用的水上運動中心，當中包括為體院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計明年首季批出合約，讓水上運動中心約於五年內全面投入運作。另外，政府正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性。
至於新界的「超級單車徑」計劃，政府會繼續推展餘下約20公里由屯門至荃灣的單車徑，以貫通新界東西的單車徑網絡。屯門至馬鞍山段已經在去年9月開通，另外荃灣海濱段亦已經在今年7月開放。市區方面，啟德發展區全長13公里的行人及單車共融通道會分階段於2023年起落成。
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將體育專業化及產業化
啟德體育園將於2023年落成，政府預期未來體育產業會有更大發展，除了一直以來「精英化、盛事化和普及化」三個方向外，還會向更專業化和產業化的目標發展。林鄭月娥表示，民政事務局局長主持的工作小組，會與商界和體育界共同探討如何進一步支持香港體育產業發展，稍後向她提交報告。在政府架構方面，她建議設立文化體育及旅遊局。
最後，《施政報告》提到會跟廣東省及澳門緊密合作，在2025年舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的全國運動會。
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