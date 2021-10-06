施政報告｜石澳石礦場變身水上運動中心　推展屯門至荃灣單車徑

香港運動員在今夏東京運動創下歷史佳績，行政長官林鄭月娥今日（6日）公布《施政報告》時表示會繼續向精英運動員投放資源，包括加快興建體育學院的新大樓、資助運動科學及醫學研究、支援退役運動員轉型。

政府預計在明年首季批出石澳水上運動中心的合約，5年內可投入運作，除了讓滑浪風帆選手訓練，還給予公眾使用。政府還會繼續推展約20公里的屯門至荃灣單車徑。此外，政府將推動香港體育走向專業化及產業化。



林鄭月娥赴立法會宣讀施政報告。（李澤彤攝）

林鄭月娥今日到立法會宣讀《施政報告》，談到體育政策範疇時，她說：「中國香港代表隊在東京奧運會表現卓越，取得香港有史以來最好的成績，全港市民都引以為傲。而香港運動員在殘疾人奧運會的賽事中亦是全力以赴，成績有目共睹，令人鼓舞。香港運動員的成功並非偶然，除了他們自身的努力和各方的支持外，政府的政策導向和資源投入也是不可或缺。」香港在今屆奧運取得1金2銀3銅共6面獎牌的史上最佳成績。

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在東京奧運期間，林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉及香港體育學院主席林大輝在體院觀賞李慧詩參加爭先賽賽事。（資料圖片/張浩維攝）

在《施政報告》中，林鄭月娥提及幾項有關支援香港運動員的措施：

1. 政府已公布會加快興建體院的新設施大樓，在立法會的撥款配合下，可爭取在2024年中完成工程。

2. 政府會與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立3億元的特別資助計劃，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員在國際賽事中的競爭力。

3. 政府會增撥資源擴展「退役運動員轉型計劃」，目標是在五年內將參與計劃的退役運動員人數增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。

石澳建水上運動中心 連接屯門至荃灣單車徑

為配合「躍動港島南」計劃，政府正進行公開招標邀請私營機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個供市民大眾享用的水上運動中心，當中包括為體院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計明年首季批出合約，讓水上運動中心約於五年內全面投入運作。另外，政府正研究重建及整合黃竹坑現有運動場、體育中心、遊樂場及游泳池設施的技術可行性。

政府在7月公開招標，邀請私營機構在已復修的石澳石礦場設計、建造和營運一個可供巿民大眾享用的水上運動中心。（立法會文件）

至於新界的「超級單車徑」計劃，政府會繼續推展餘下約20公里由屯門至荃灣的單車徑，以貫通新界東西的單車徑網絡。屯門至馬鞍山段已經在去年9月開通，另外荃灣海濱段亦已經在今年7月開放。市區方面，啟德發展區全長13公里的行人及單車共融通道會分階段於2023年起落成。

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由屯門至馬鞍山的單車徑已經在去年全面駁通。（資料圖片/顏銘輝攝）

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將體育專業化及產業化

啟德體育園將於2023年落成，政府預期未來體育產業會有更大發展，除了一直以來「精英化、盛事化和普及化」三個方向外，還會向更專業化和產業化的目標發展。林鄭月娥表示，民政事務局局長主持的工作小組，會與商界和體育界共同探討如何進一步支持香港體育產業發展，稍後向她提交報告。在政府架構方面，她建議設立文化體育及旅遊局。

最後，《施政報告》提到會跟廣東省及澳門緊密合作，在2025年舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的全國運動會。

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