體育熱話︱全紅嬋忙裏偷閒到恩師家過節　一項新技能令她升格紅姐

中國新一代跳水女王全紅嬋，在國慶節假期仍要練習，但獲得一些休息時間。繼前往主題公園遊玩一圓心願後，她到恩師何威儀家中過節，順手學做糕點美食，惹得一班嘴饞的隊友紛紛改口叫她做：「紅姐」。



14歲的全紅嬋長年刻苦訓練，未能像同齡孩子一樣享受無憂無慮的童年。她昔日曾在訪問中提及，家裏貧困，沒有錢去主題樂園玩：「放假只能回家，回家又沒去別的地方玩，就只能在家裏。沒錢，我連遊樂園沒有去過的，動物園我也沒去過。我就想去那裏，想去玩遊戲，玩一些抓娃娃之類的。」

日前趁着假期一點空檔，她跟隊友一起到主題樂園遊玩，玩機動遊戲，餵長頸鹿，跟樹熊合照，縱使沒玩到捕獲公仔的攤位遊戲，也算是一圓大半個心願，她在微博發文形容這是趟「感恩之旅」。

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變身糕點大師

開心的時刻還未完結，她之後到恩師何威儀家中過節。全紅嬋沒有坐着等開飯，反而趁機跟師母學做糕點，先是蛋糕，然後是鳥結糖和砵仔糕。

她將整餅過程短片上載，先是搞笑地拿着一個空空如也的蛋糕模合照，她說自己第一次做蛋糕，但忘記拍下蛋糕的照片。之後她動手做鳥結糖和砵仔糕時，已修正錯誤，拍下製作過程的照片。

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全紅嬋到恩師何威儀家中學做蛋糕，卻忘記跟製成品合照，只好跟糕模補拍一張。（影片截圖）

全紅嬋變身「糕點大師」？

「紅姐我要……吃」

相中的她在恩師何威儀和師母指導下努力工作，她發布短片時寫上一句：「親手做的，誰要吃啊。＃動手自己做美食」。與全紅嬋熟稔的跳水國家隊兼廣東隊師兄謝思埸第一個有反應：「打包一份謝謝」，小全乖巧回應：「好的」。

面對來自四川的前拍檔盧為賣口乖：「紅姐我要吃」，全紅嬋便沒那麼易話為了，回一句：「你來廣州帶你去吃」拒絕對方。另一國家隊隊友陳芋汐也跟隊，學盧為那句：「紅姐我要吃」。二人一個15歲，一個16歲，均較全紅嬋稍大一點，為美食不約而同將小全升格為「紅姐」，極富喜感。

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全紅嬋到訪廣州體育職業學院，被孩子們包圍索簽名。（網上圖片）

全紅嬋之後趁着在老家的日子，與另外兩位廣東跳水隊師兄陳艾森和張雁全，到訪廣州體育職業學院並觀看廣州市青少年運動會跳水比賽，大受一眾小將歡迎，孩子們大排長龍，小全簽名簽到手軟。

全紅嬋在東京奧運一夜爆紅，廣東跳水隊為保護小妮子的運動生涯，就連國慶假期也不讓她放假，即使放她外出參加活動和玩樂，還是要訓練和學習。何威儀教練認為，這段時間全紅嬋沒有比賽，是比較輕鬆的一段時間。小全本身不太喜歡讀書，成為奧運冠軍後，變身萬千孩子的偶像，何教練說，未來一、兩個月全紅嬋的主要任務就是訓練和學習，提高文化水平。偶像果然不易為，贏盡各大冠軍，尚有一個學習的包袱。

全紅嬋成為孩子們的偶像，令不愛讀書的她在「偶包」之下有學習壓力。（網上圖片）

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