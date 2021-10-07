足球熱話｜碧咸20年前領英格蘭闖世界盃　憶金球依然感動如昔

「萬人迷」碧咸生涯轟入不少金球，其中對溫布頓的超遠程半場笠射入網，至今依然為人津津樂道。對碧咸本人而言，生涯之中的「名入球」或許是在2002年世界盃外圍賽，面對希臘射入的罰球。



2001年10月6日，英格蘭出戰世界盃外圍賽最後一輪，在奧脫福主場出擊鬥希臘；另一邊廂，同組的德國同一時間主場對芬蘭，兩軍賽前同得16分，力爭榜首位置直接殺入決賽周。

世事不似預期，作客的希臘兩度領先，另一邊的德國悶和芬蘭，倘若英格蘭落敗的話，便需要跌落附加賽。戰至補時階段，舒寧咸博得罰球，離門大約30碼，當然由隊長碧咸主射，皮球彎過人牆後直飛入網，希臘門將只能目送皮球入網，碧咸關鍵時刻為英軍扳成2：2平手，與德國隊同得17分，並以較佳得失球差升上榜首，直接取得2002年日韓世界盃的決賽周入場券。

碧咸的關鍵罰球，一手帶領英格蘭闖入日韓世界盃決賽周。（資料圖片／Getty Images）

身穿英軍球衣﹑戴上隊長臂章，在奧脫福射入這個罰球，帶領英格蘭鎖定世界盃席位，使碧咸這個罰球更具意義。這個世紀入球踏入20周年，碧咸首度以觀眾角度欣賞這入球，萬人迷在社交網站上載短片，聽着激動的評述，碧咸憶起代表國家隊的點滴，不禁會心微笑，感動如昔。

碧咸最後面對鏡頭攤開雙手，彷彿訴說原來一眨眼已經廿載，即使如此，這入球依然打動萬人迷，「這個入球已經是20年前，我首次聽到這段評述。能夠在奧脫福以隊長身份代表英格蘭出戰，更在球迷面前射入罰球，這是非常特別的時刻。」

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相隔20年，碧咸再憶金球，依然回味無窮。（資料圖片／Getty Images）

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