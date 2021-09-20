足球熱話︱碧咸次子Romeo重演父親七旋斬妙技　與菲臘仔愛兒並肩

碧咸成名絕招七旋斬有望重現！

他的次子羅密歐出戰首場職業聯賽，與曼聯前隊友菲臘尼維利的兒子哈維（Harvey Neville）並肩作戰，單是二人球衣上的「碧咸」和「尼維利」姓氏再度聯手，足以教球迷感動不已，比賽期間兩位星二代一次合作更幾乎取得入球。



碧咸與尼維利兩大熟悉的姓氏再度現身綠茵場，令人感動。（Instagram＠RomeoBeckham）

前英格蘭隊長碧咸，一直渴望兒子們能承繼他的衣缽，長子布魯克林（Brooklyn）、次子羅密歐（Romeo）和三子告魯斯（Cruz）年幼時聽話地隨父親意思加入皇馬、曼聯、阿仙奴等大球會青年軍學法，然而他們都自知天份和興趣有限，均無意當職業球員。

Romeo早前曾隨父親碧咸一起觀戰歐國盃英格蘭的賽事。（Getty Images）

▼ 碧咸一家的美國生活 ▼

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3個兒子對這一點始終有點歉疚，隨父親成為美職新球會國際邁阿密班主，一家人移居美國，有意向模特兒界發展的羅密歐，近月開始隨隊跟操， 到今個月簽約加盟國際邁阿密預備組球隊Fort Lauderdale，並在周日首次為球隊在正式比賽上陣。

Romeo的職業足球處子戰。（Twitter）

Romeo的美國生活：

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即使Fort Lauderdale為國際邁阿密二軍，也屬於美國職業聯賽第三級別球隊。國際邁亞密由碧咸前隊友菲臘尼維利執教，他的兒子哈維同為Fort Lauderdale成員。

羅密歐首場職業比賽，穿上11號球衣，司職右翼，他上陣79分鐘，比賽中屢次展露個人技術，其中一次甚有父親碧咸風範的傳中球，正好找到踢中場的哈維，可惜後者的頭槌攻門只差一點，「碧咸與尼維利二代」一次世紀連線，未能轉化成入球。二人最終未能為Fort Lauderdale帶來勝利，被對手South Georgia Tormenta逼和2：2。

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Romeo與哈維並肩作戰。（Instagram＠RomeoBeckham）

Romeo與哈維將父親間的友情延續到下一代。（Instagram＠harvey.neville）

羅密歐與兄弟2015年一同離開阿仙奴青年軍後，碧咸曾宣布「投降」，表示兒子們無意向足球方面發展。Romeo自此涉足模特兒界，原來他在學校仍有繼續踢足球，並跟隨英格蘭著名足球進攻教練羅素（Alan Russell）訓練。羅素有不少名人學生，英格蘭鋒將哈利卡尼和史達寧均會找他個別授課。

移居美國後，Romeo對足球興趣似乎愈來愈濃，由跟操到正式加盟Fort Lauderdale，如今更在正式比賽上陣。賽後他在Instagram發文，「感恩為Fort Lauderdale出戰，獲得首次職業聯賽上陣機會，完全專注集中應付下一場比賽。」

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Fort Lauderdale出場名單上有碧咸和尼維利兩大姓氏。（Twitter）

碧咸與菲臘尼維利同屬曼聯1992黃金一代成員（The Class of '92），退役後6個兄弟各有發展之餘，又一起投資酒店、收購沙福城當上足球班主。菲臘仔往教練方向發展，自2018年1月執教英格蘭女子隊，至今年1月應老友碧咸之邀，過檔擔任國際邁阿密主帥。

球隊目前身處東部聯盟第9位，距離第7位球隊費城聯只有3分差距，比賽尚餘11輪，仍有機會爭得季後賽一席。

碧咸與尼維利兄弟，曾在曼聯寫下球會光輝歲月。（Getty Images）

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