體育熱話︱中國力士李雯雯叫李若彤「姑姑」　結緣後可愛互動延續

李若彤飾演小龍女一角，已經是26年前的事，近日微博上突然有人叫她「姑姑」，此人卻不是當年在《神雕俠侶》飾演楊過的古天樂，而是在東京奧運奪得女子87公斤以上級舉重金牌的中國選手李雯雯。



東京奧運和全運會兩項大賽過後，大部分中國運動員在暫時沒有大賽之下，迎來難得的小休。跳水女將全紅嬋和隊友一圓到主題公園玩的心願，舉重超級新星李雯雯參與一項綜藝節目的拍攝，遇上近年北上發展的李若彤。

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中國舉重女將李雯雯參與一項綜藝節目拍攝，遇上近年北上發展的李若彤。（微博＠李雯雯）

李雯雯日前在微博發帖，「感謝姑姑@李若彤帶我玩耍的一天，比想像中開心快樂😘謝謝姑姑愛你呦🌹」，並附上二人合照。許是「同姓三分親」，又或是李若彤演小龍女太過深入民心，21歲的李雯雯左一句「姑姑」、右一句「姑姑」，叫得十分順口。

中國舉重選手李雯雯發文感謝李若彤帶她去玩。（微博＠李雯雯）

與李若彤互動充滿愛

從她上載的照片可見，二人一起拍攝節目期間，走訪一條古色古香的街道，之後到一家紙傘和紙扇店舖，一起拿畫筆為傘子和扇子添上色彩，並互贈親筆紙扇。期間她們曾坐下來，與教練三人一起傾談，並撐起親筆紙傘四處遊覽。李若彤如今已經55歲，穿上一身古典服裝，依然美麗動人。

李若彤之後長文回覆李雯雯：「我家裏有3個外甥女，最大的也屬龍，老二小名也叫雯雯，最小的由我帶大，現在也常常要督促她做功課。最近，我又多了一個外甥女，21歲，屬龍，還是個奧運冠軍。錄完節目，在回程的飛機上，我已經開始牽掛了：在街上走一天，因為跟平常訓練的發力完全不同，腰疼的你有沒有好一點？下一次什麼時候能像今天這樣出來玩？接下來還有多少場重要的比賽……」

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李若彤與李雯雯可愛互動：

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舉重場上的李雯雯霸氣十足。（Getty Images）

字裏行間，滿是關愛，李若彤還寫道，「你在食堂打包給我打包的食物，去機場的路上全吃光了！你要一直這樣開開心心，健健康康，可可愛愛呀，我的大寶貝＃遇見你＃真好」。

李雯雯隨即再回覆道，「謝謝姑姑，我已經沒事啦。姑姑您也照顧好自己呦一定要注意身體按時吃飯哦~~愛您的大寶貝」。一日之間，二人建立起難得的情誼，可愛互動教人羨慕。

中國舉重選手李雯雯與李若彤在微博可愛互動。（微博＠李雯雯）

1995年李若彤與古天樂合演《神雕俠侶》電視劇。（網上圖片）

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