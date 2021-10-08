紐卡素易手｜改朝換代勢在必行　布魯士聞到魷魚香：一早預咗啦

「孤寒」班主艾殊利終於離開紐卡素，14年管治告一段落，一眾「鵲迷」最期待的畫面終於出現了，這間英格蘭東北球會有望搖身一變成為豪門之一。有人歡喜有人愁，領隊布魯士的帥位勢被動搖，但他直言「一早預咗啦！」



獲得英超賽會首肯後，沙特阿拉伯國家主權基金公共投資基金為首的財團，正式入主紐卡素，這個財團的總資產估值4300億美元，輕鬆成為全英超最有錢的球會。

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搖身一變成為豪門，即將加入紐卡素董事局的Amanda Staveley表示不會急於爭取佳績，制訂長遠計劃，逐步逐步邁向錦標，「我們當然希望成為與曼城及巴黎聖日耳門達到相同級數，但我們會投放時間。」聽到新老闆這一番話，相信無一紐卡素球迷不期待。

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有人歡喜有人愁，同時代表紐卡素隊內勢掀起一場大換血，其中主帥布魯士（Steve Bruce）的位置凍過水，根據英媒報道指，紐卡素將向布魯士賠償800萬英鎊。

這名60歲的英格蘭名帥在球壇打滾多年，深明遊戲規則，心知肚明大有可能被解僱，即使如此，布魯士依然希望繼續領軍，「我當然希望有機會向新班主證明自己的能力，但我明白現實上是有難度，一朝天子一朝臣，他們或許希望新領隊重頭再來，我絕對理解這個行徑。」

布魯士在球壇打滾多年，面對改變，既來之，則安之。（資料圖片／Getty Images）

既來之，則安之，要發生的終究會發生，布魯士以平常心面對改變，並指只要是對紐卡素有利的決定，他不介意以自己成就球隊邁向下一步，「最後決定權落在球會手中，我只能夠靜候，無論如何我也會接受結果，我不會感到憤怒或苦澀，即使傷心難免，但我知道這個決定對球會最好，我依然對執教過紐卡素感到自豪。」

取代布魯士的人選方面，意大利教頭干地呼聲最高，英格蘭「雙特」林柏特與謝拉特也是潛在接班人之一。

紐卡素今季仍未能在英超打開勝利之門。（Getty Images）

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