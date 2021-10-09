體育熱話｜韓國女排姊妹花　國內禁賽避走海外　又捲入家暴醜聞

韓國女排雙胞胎姊妹花李在英及李多英，今年初因為被爆出讀書時期欺凌同學，隨後被當地封殺，不能出戰國家隊及球會賽事，二人只好出走希臘繼續排球生涯。

離開韓國，以為醜聞告一段落，最近妹妹李多英再有不利消息，接連爆出兩大醜聞，再度陷入危機。



韓國女排曾經出現一對雙胞胎姊妹花，「李氏姊妹」李在英及李多英，二人卻因為過往的校園暴力事件被秋後算賬，遭到韓國聯賽及國家隊的無限期禁賽，最終這對姊妹花只好離韓，轉往希臘聯賽發展，繼續她們的職業生涯。

韓國女排姊妹花翻身大作戰 海外落班由欺凌者變最佳

韓國女排再爆醜聞 國家隊美女姊妹花被揭曾欺凌同學

李在英與李多英在韓國形象插水，轉移到海外發展。（網上圖片）

【見證李氏姊妹的外貌進化】（按圖進入）

+ 18

以為事件告一段落，豈料再有新醜聞爆出，韓國傳媒《朝鮮日報》透露妹妹李多英早在2018年4月登記結婚，她的丈夫接受傳媒訪問時透露，婚姻生活不美滿之餘，更飽受李多英在身﹑心靈上的侮辱。

李多英的曹姓丈夫直指這名前韓國女排代表性格暴躁，時常以粗俗的字眼侮辱他與家人，「我就像活在地獄，她（李多英）經常以粗口辱罵我，例如我去開車接她，只要遲1分鐘，她便會立即動怒。」另外，他直指李多英有暴力傾向，曾經拿出菜刀與家人爭執。

李多英繼欺凌事件後，再度捲入醜聞。（網上圖片）

長期在受壓的情況下生活，曹姓男子終於鬱出病來，出現恐慌﹑失眠及抑鬱等病徵，及後前往醫院求醫，至今定期接受精神科的治療，並希望對方可以向他道歉。

李多英未有親自回應事件，僅透過律師反駁對方的指控，並表示二人在結婚4個多月後便開始分居生活，雙方曾經透過律師協調離婚，可惜隨後發生欺凌事件，李多英未有答應離婚。律師指男方揭露李多英的私隱，並指對方沒有公開自己的身份再作指控，行為不合理。

▼▼▼點擊圖片查看金軟景6大威水史▼▼▼