體育熱話｜韓國女排姊妹花翻身大作戰　海外落班由欺凌者變最佳

韓國隊女排前代表、雙胞胎姊妹李在英和李多英，於今年初被踢爆初中時曾欺凌同學，震撼排球壇。二人雖然已經公開道歉，仍被無限期禁止代表國家隊和球會出賽，希臘職業排球隊PAOK Thessaloniki日前宣布二人正式加盟，官網亦可看到該姊妹花介紹，甚至稱李在英是「球會史上最佳球員」。



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韓國排球聯盟（KOVO）昔日排球女神李多英、李在英因過往校園暴力事件被查出，遭到聯盟無限期禁賽，不過其經紀公司仍積極為她們尋求發展，並為她們覓得新球隊、希臘的PAOK Thessaloniki落班。

現年24歲的雙胞胎姊妹李在英與李多英同為前國家隊主力，姐姐在英是主攻手，妹妹多英則為二傳手，因外型可愛加上具備實力，在國內人氣高企。

體育熱話︱韓國女排再爆醜聞 國家隊美女姊妹花被揭曾欺凌同學

韓國女排姐妹花李在英、李多英被指控在學生時代曾欺凌中學同學。（網上圖片）

李在英（左）與李多英同為前國家隊主力，被揭發惡行前是國內排球女神。（網上圖片）

今年2月，她們被爆欺凌隊友，甚至有球員因此自縊，引發外界輿論，「女神」人設崩壞。有指控者在網上自稱跟二人就讀同一中學，宣稱曾因「不服從」而被兩人持刀恐嚇，「勒索金錢並欺凌我們。」其後自稱是隊友的受害者亦在網上發文，表示過去被姊妹其中一人霸凌，還曾被誣陷是小偷、被狂摑了40下巴掌。

李在英被列為「球會史上最優秀球員」之一。（網上截圖）

二人被爆出惡行後雖發表聲明坦承並向被害者道歉，然而兩姐妹形象已「插水」，最終聯盟發表聲明無限期剝奪施暴者參與國家隊選拔的資格。韓國隊在東京奧運前失兩名主力，本於賽前被視為弱隊，卻在隊長金軟景帶領下，戰勝土耳其、日本等強隊，成為今屆唯一殺入4強的亞洲國家。

李在英曾代表韓國出戰里約奧運。（Getty Images）

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口硬再惹民憤

上月初，兩姊妹計劃復出受訪時，竟又嘴硬地說：「我會一生反省，但傳聞仍有很多誇張部分。」再度引起韓國民眾不滿。

由於在韓國排球壇已無任何生存空間，二人只能選擇轉移到海外發展，如今姊妹倆終於找到工作，終在希臘「PAOK」排球隊找到翻身機會。PAOK官網已列出二人背景資料，官網甚至還稱讚李在英是「球會史上最佳球員」。新賽季李在英與李多英將分別披上17和19號球衣。

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李在英與李多英在韓國形象插水，轉移到海外發展。（網上圖片）

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