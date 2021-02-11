體育熱話︱韓國女排再爆醜聞　國家隊美女姊妹花被揭曾欺凌同學　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-11 20:20

醜聞不斷的韓國女排，近日再有負面消息。國家隊雙星李在英、李多英姐妹被指控在學生時代曾欺凌中學同學，甚至持刀威嚇對方，令受害人活在痛苦之中。 事件曝光後，二人在社交平台上載一封親筆信道歉。去年8月韓國短時間內接連有兩個女運動員自殺，驚揭當地球員被欺凌問題嚴重，今次更涉及女排國家隊兩大焦點美女球星。

現年24歲的雙胞胎姊妹李在英和李多英，同為國家隊主力成員，姐姐在英為主攻手，妹妹多英為二傳手。由於這對雙胞胎外型可愛，加上在同一運動項目表現出色，高中年代已開始代表韓國青年軍四出參賽，早年已在多個電視節目中亮相，國內人氣長期高企。

二人生於運動世家，媽媽金慶熙昔日為韓國女排成員，有份出戰1988漢城奧運，父親李周亨為國家田徑隊監督，大姊為劍擊運動員，弟弟亦為排球手。母親的背景令她們背負一同出戰奧運的希望，在英2016年有份出席里約熱內盧奧運，多英在最後關頭落選。球隊得第七名，球迷期望東京奧運姊妹聯手之下，可以創出佳績。不料重要關頭，爆出醜聞。

韓國女排姐妹花李在英、李多英被指控在學生時代曾欺凌中學同學。（網上圖片）

指控者周三（10日）在網上自稱跟李在英和李多英就讀同一所中學，宣稱曾因「不服從」而被兩人持刀恐嚇。「我代表四個受害人而撰寫，要求她們誠懇道歉……她們詛咒我們的父母，勒索金錢並欺凌我們。」

距離事發經過多年，受害人表示至今仍活在痛苦之中，「受到欺凌一度令我想自殺，但她們只是轉校了事，沒有道歉。」

事件曝光後，指控人說李氏姐妹已跟她聯絡，「她們說會前來探訪和道歉，並發出公開聲明。我會在道歉聲明刊出後收回帖文。」

李多英周三事發同日在個人Instagram帳戶上載一封手寫道歉聲明。（Instagram@jdyeong2）

李多英周三事發同日已在個人Instagram帳戶上載一封韓文手寫道歉聲明，並附有英文版本，「我為過去年輕時犯下不負責任行為傷害眾多的人道歉，叩頭認錯。」她指出，「首先我為過去在學校錯誤言行而承受痛苦的人感到十分抱歉。在那個理應只有美好回憶的時光，因為我卻要受苦並帶來痛苦回憶，我再次致歉，是我錯了。」

她續稱，「在我登上職業舞台的開端，由於受到眾多球迷的熱愛和關注，因此必須盡快承認錯誤和道歉。未來我都不會忘記自己昔日的錯誤言行，成為一個更成熟的人。」李多英承諾，會當面親自向受害人認錯和道歉，她亦為自己曾犯下的過失令支持者失望而道歉。

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姊妹倆所屬的韓國職業女排球隊興國生命，也發表聲明為二人學生年代的欺凌事件道歉，指出會要求涉事的李氏姐妹自我反省和檢討。相信由於事件令網民湧到她們的社交帳戶留言怒罵，李多英宣布暫時關閉Instagram的留言功能，李在英的帳戶目前為私人狀態，內容未予公開。

這對排球姊妹花說得上是韓國排球界的人氣女王，不單是各大電視台的追訪對象，頻頻上鏡，又曾多次在比賽期間展示舞姿，深得國民喜愛。可是二人隨人氣急升，外貌可謂「改頭換面」，由小時候的單純可愛，逐漸變得愈來愈似明星偶像，被指整容至面目全非，惹來爭議。

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