網球熱話︱梅利尋回婚戒　「我對鞋仍然好臭，不過總算氹返老婆」

網球名將梅利（Andy Murray）日前因「大頭蝦」弄丟結婚戒指，惹得太太不高興，心急得他在網上發文公開求助。

滿以為尋回機會渺茫，幸運地，他竟能失而復得，搞笑地拍片說：「我對鞋仍然好臭，不過好在已經氹返老婆！」



事緣身在美國參加印第安納威爾斯公開賽的梅利，在比賽尚未展開之前，遇上一宗「意外」，失去結婚戒指，惹來老婆生氣，他不得不在社交網站上「求救」。

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梅利遇到「意外」，使他在網上自嘲求救。（IG@andymurray）

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小習慣惹禍 激嬲老婆

梅利向來習慣練習和比賽時，將結婚戒指脫下來，綁在鞋帶上。不料這個小習慣令他失去戒指。日前訓練過後，梅利吃過晚餐再駕車回酒店，沾滿汗水的練習裝備令車內充斥強烈臭味，「我的波鞋濕透了，它需要一點清新空氣，酒店房沒有露台，我於是決定把鞋子放在車底，讓它晾乾。」

這個大意的男人，完全忘記自己將戒指繫在鞋帶上，將鞋子放在車底後便大剌剌回酒店房。翌日發現鞋子不見了的時候，仍然懵然不覺，到商場買對新球鞋便算。直到被物理治療師問起「你的結婚戒指在哪裡？」他才心知大事不妙，惟有上網向廣大網民求助。

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梅利2015年跟太太Kim Sears結婚，戒指對他十分重要。（路透社）

幸好梅利太太不用生氣太久，梅利在Instagram再發新帖，他沒有交代尋回戒指詳情，僅在短片中表示，「今天打了幾個電話，跟酒店保安人員通過話。給大家一個最新消息……」隨即神神秘秘地將球鞋捧上鏡頭前。

拿起一隻球鞋的他，搞怪地嗡起鼻子，狀似聞着惡臭，寫上：「你能相信嗎？戒指和鞋子均已回家了！」並笑稱，「鞋子仍然很臭，但我已氹返老婆。」

梅利尋回結婚戒指，十分得意。（IG@andymurray）

事件令他的一雙球鞋成為印第安納威爾斯公開賽的焦點，梅利首圈出戰法國球手曼拿連奴（Adrian Mannarino）時換上一雙黑色球鞋，攝影師拍下不少他球鞋的大特寫。即使擺下一個大烏龍，他依然維持這個自認不太好的習慣，繼續將結婚戒指繫在鞋帶。

梅利不止婚戒失至復得，首圈亦順利擊敗曼拿連奴晉級，可謂雙喜臨門。不過比較之下，今次尋回婚戒相信會較贏波更令人開心吧。

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