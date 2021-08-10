【西甲】阿古路身心齊受創　開季前小腿受傷料缺陣10星期

阿根廷前鋒阿古路滿心歡喜加盟巴塞隆拿，準備與好兄弟美斯並肩作戰，豈料美夢成空。心靈創傷未完，連肉體受傷同時夾擊，這名阿根廷前鋒右腳小腿受傷，預料缺陣10星期，今個暑假最「黑仔」的男人，阿古路當之無愧。
新球季開鑼在即，美斯宣布不再留效巴塞隆拿的消息，震驚世界各地的球迷。這名阿根廷球王早前召開記者會，親自宣布即將離隊，直言即使同意減薪也留不下來，美斯在記者會上忍不住多次掉淚，傷感之情不言而喻。
【美斯在記者會上痛哭】
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除了巴塞隆拿及美斯傷心外，新加盟巴塞的阿古路（Sergio Aguero）「傷勢」亦不輕。原本滿心期待與好兄弟美斯首度在球會合作，可惜球季未展開已夢碎，及後隨即有傳聞指這名33歲的前鋒要求離隊。說到底，阿古路也是個專業的球員，其後親口打破傳言，就算沒有美斯，他今季也會留效。
「走先喇係咁先喇」，美斯即將離開巴塞，把握最後機會與一眾好友見面餞行，阿古路必定獲邀，更發文祝福好兄弟，「祝你（美斯）一切都順利，無論未來發生什麼事，也要掛上笑容面對，我愛你兄弟！」
由加盟巴塞的期待，贏得美洲盃的興奮，到美斯離隊的無奈，阿古路近兩個經歷的高低起伏猶如過山車，「心理陰影」亦不少，需時好好消化，如今卻不得不停下來。巴塞方面周一（9日）公布，阿古路右腳小腿受傷，預計休息10個星期，最快10月才可正式為巴塞披甲。
西甲今周末掀起序幕，巴塞隆拿周日（14日）深夜主場迎戰皇家蘇斯達，上演新球季的揭幕戰。
網民為阿古路瘋狂改圖：
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【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）
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