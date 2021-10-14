【空手道】李振豪談退役計劃　明年亞錦賽主場出擊終極一戰

還記得自己是怎樣熬過2020年嗎？

李振豪，經歷了感染新冠肺炎住院的51天，最終堅持到底至今年出戰奧運外圍賽。

疫情緩和了，惟當時悄悄萌生的退役念頭，沒有改變。



空手道港將李振豪在周四（14日）出席商場活動，席間在台上教導市民空手道搏擊基本動作。他透露在6月戰畢東京奧運外圍賽後，與教練商討休息半年陪伴家人，及經營上月正式開張的道場，明年初才開始重戰世界排名賽。

東京奧運｜李振豪緣盡東奧空手道 曾每天自我洗腦 感恩再踏賽場

30歲的李振豪透露將在明年尾退役。（李澤彤攝）

近月轉為兼職運動員的李振豪，多次提及「陪伴家人」：「疫情萌生退役念頭，想把時間留給家人。」他續道：「我很喜歡空手道，很喜歡比賽，但做全職運動員要放很多時間在外地，想陪多點家人。」

李振豪與李慧詩在活動上與觀眾合力挑戰遊戲。（李澤彤攝）

30歲的「豪B」透露，原計劃在明年初退役，在得知空手道亞錦賽將在明年11月於香港舉辦，便決心要在主場打這最後一場亞錦賽。「想在香港打最後一次亞錦賽作生涯總結，接着慢慢轉型」，他強調這是終極一戰，「無論是個人或隊際搏擊，都一定會是最後一個比賽」。他將在明年初重投全職訓練，以最佳狀態迎戰亞錦賽。

李振豪坦言想有更多時間陪伴家人。（李澤彤攝）

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