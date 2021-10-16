【劍擊】張家朗感謝香港市民支持　挾奧運金牌強勢戰世界盃

張家朗在東京奧運男子花劍個人賽歷史性贏得一面金牌，他在周六（16日）自奧運回港後首次出席公開活動，吸引逾百市民到場支持。他稱腳傷已無大礙，將在12月隨隊遠赴杜拜出戰花劍世界盃賽事。



自奧運後未有公開露面張家朗周六起將一連出席最少3個公開活動，這名劍擊界「男神」今日現身銅鑼灣希慎廣場吸引逾百支持者助威，不少女粉絲更帶備相機拍攝下「劍神」風釆，延續東京奧運體育熱潮。

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張家朗在東京奧運奪金後，首度公開亮相。（張浩維攝）

張家朗在完成東京奧運後即前往深圳備戰全運會，惜練習時不慎受傷退賽，並回港接受治療。相隔近兩個月再親相，市民對奧運金牌得主的熱情未有減退，張家朗表示：「好多人，不太習慣但好開心見到好多市民堅持 ，現場感受到更震撼，大家的支持對我都好重要。」

張家朗透露腳傷已無礙，重投練劍。（張浩維攝）

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早前因腳傷退出全運會，他指傷勢已經沒有大礙，配合意大利教練Maurizio的體能訓練，今周已重新投入練劍，狀況不俗。

早前日本和德國兩站世界盃因疫情取消，他透露國際劍聯已安排地方復賽，他即將於12月出戰杜拜站賽事，並在21天隔離政策下，劍隊將會留在外地參賽直至明年6月才返港，再出戰7月在埃及舉行的世錦賽。

張家朗奪金後人氣急升，吸引逾百市民支持。（張浩維攝）

挾奧運金牌之勢出戰世界盃，張家朗坦言對比賽不太緊張：「應該適應和應付到，自己都想過取得金牌後再比賽會不會太大壓力，但現役打劍的人不只我奪過金牌，甚至多過一面金牌的劍手都有，我應向他們學習，如何打得更好和處理心態。」

談及未來展望，他稱目標首放在明年亞運會，「亞運是最近的大型運動會，加上我未曾奪得過亞運個人賽獎牌，希望能有好成績。」他又謂花劍隊練習氣氛一如既往開心融洽，且大家目標明確，「大家都想在個人和團體取得好成績，特別是亞運。」

張家朗感謝市民熱情支持，「大家的支持是我的動力。」（張浩維攝）

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