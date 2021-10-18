消委會．行山鞋測試｜從防滑耐磨到防水透氣　11款中筒鞋詳細比併

消委會今日（18日）發布11款中筒防水行山鞋的測試，包括Salomon、adidas、The North Face等著名品牌，亦有在Decathlon發售的平價品牌Quechua。進入行山季節，如果想買對防水又防滑的行山鞋，不妨參考測試的結果。獲得最高評價的是Meindl的Litepeak GTX，獲得4.5分，但售價2300元，是11款行山鞋中最昂貴的。



整體最佳：Meindl

11款中筒防水行山鞋接受測試，總評以5分為滿分，當中最高分的是Meindl的Litepeak GTX，它是唯一一對獲得4.5分的產品。跟住有3對獲得4分，分別是Haglofs的Skuta Mid Proof Eco、Salomon的X Ultra 4 Mid Gore-Tex以及Asolo的Nucleon Mid GV，這4對高分的行山鞋售價都在1400元以上，當中最便宜的是Salomon的款式，都要1498元。至於最高分的Meindl款式，也是11對全部測試產品中最昂貴的，售價2300元。

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坊間的行山鞋琳琅滿目，哪一對最好著？（資料圖片/顏銘輝攝）

消委會測了這11款行山鞋在防水、透氣、吸震、鞋底防滑及耐磨等表現，以下會逐一分析。首先比較防滑功能，當中分為乾地防滑及濕地防滑兩項。它們在乾地的防滑表現普遍比濕地佳，絕大部分的乾地防滑都在4分以上，最低分的是The North Face的Vectiv Explore Mid Futurelight，它是唯一一對得4分的行山鞋。

2021年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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濕地防滑最佳：Haglofs、adidas

濕地防滑見真章，分出明顯高下，Haglofs的Skuta Mid Proof Eco以及adidas的Terrex Eastrail Mid GTX同樣獲得4分，是濕地防滑最好的行山鞋。Salomon的X Ultra 4 Mid Gore-Tex在濕地防滑都獲得驚喜的3.5分，排名第3。至於The North Face的Vectiv Explore Mid Futurelight又一次包艇，在濕地防滑僅得2分。這款售價1790元的The North Face的產品在濕地及乾地防滑都包尾，比599元的Quechua MH500表現更差。

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K Kwong去年接受訪問時表示，最喜歡adidas的行山鞋。（資料圖片/顏銘輝攝）

綜合乾、濕地防滑，Haglofs及adidas的測試樣本最佳，Salomon、Meindl、Scarpa及Merrell次之，當中adidas的Terrex Eastrail Mid GTX售價只是1080元，是全部測試產品中第二便宜，防滑性價比高。

耐磨最佳：Meindl

常言鞋底的防滑與耐磨程度成反比，防滑愈差，鞋底就愈耐用，但The North Face的Vectiv Explore Mid Futurelight卻打破這個慣例，防滑包尾之餘，連鞋底耐磨表現都僅得1分包艇。似乎The North Face這個款式的鞋底真的不太理想。另一對耐磨得1分的是adidas的Terrex Eastrail Mid GTX，它的防滑表現好，價錢又平，世事無完美，耐磨差實屬意料中事。耐磨表現最好的是Meindl款式，獲得4.5分。

吸震最佳：The North Face、adidas、Salomon

吸震表現主要取決於中底的質素，The North Face、adidas及Salomon的款式都有4.5分，並列最高分。Asolo及Scarpa就同得3分，並列最低分。

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有些人不喜歡行山濕腳，故選擇有防水功能的行山鞋。（資料圖片/余俊亮攝）

防水最佳：Lowa、The North Face

跟住比較這11對鞋的防水能力，除了Quechua的MH500、Haglofs的Skuta Mid Proof Eco及The North Face的Vectiv Explore Mid Futurelight外，其餘行山鞋都使用Gore-tex防水技術，但它們的防水能力差異都很大。防水最佳的是Lowa的Renegade GTX Mid以及使用Futurelight技術的The North Face產品，這兩對同樣獲得5分最高分。消委會稱，Lowa及The North Face的行山鞋在測試中鞋內完全沒有入水。

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行山鞋是行山的重要裝備。（資料圖片/顏銘輝攝）

消委會都有提到Salomon及adidas，雖然這兩對鞋在防水分數低，但其實測試後並沒有入水，只是鞋面不夠跣水，令鞋身重量大幅增加，所以被扣分。防水表現最差的有Asolo的Nucleon Mid GV、Scarpa的Mojito Hike GTX以及Merrell的Moab 2 Mid GTX，3對都是僅得1分。從這次測試可見，就算行山鞋標榜有Gore-tex技術，但可能是款式設計或其他用料的關係，實際上的防水功能差異可以很大。

透氣度最佳：Lowa、Haglofs

與防水相關的功能有透氣度，有時防水太強會導致鞋內太焗。防水得5分的The North Face款式在透氣度包尾，只得3分，但令人驚喜的是Lowa的款式，它在防水也是得5分，而在透氣度一樣拿到5分，似乎Lowa在鞋面結構上下過工夫。除了Lowa外，Haglofs的款式同樣得5分。

價錢最平：Quechua

在Decathlon發售的Quechua MH500在上文較少提及，因為它在各方面都中規中矩，而它最突出的是價錢，售價599元。換個說法，買一對最貴的Meindl Litepeak GTX，價錢夠買接近4對Quechua MH500，所以Quechua MH500的性價比確實強。此外，這次測試還邀請了評審員實試，Asolo的Nucleon Mid GV在這個項目中獲得最高的5分，Meindl、Lowa、Quechua、Scarpa及Merrell都有4.5分。

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DECATHLON QUECHUA MH500細節：（按圖放大）

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這次測試由多國消費者組織合作，測試樣本主要在歐洲購買，在歐洲在實驗室中進行，香港消委會抽取當中11款在本地有售或可經網購的款式，以作比較。

消委會在2019年都做過行山鞋測試，了解兩年前的報道：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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