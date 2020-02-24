【行山抗疫】出發遠足前check list　建議放入背囊的行山裝備一覽

行山要帶什麼裝備？要放什麼東西入背囊？對於不少行山新手而言，相信出門口前收拾背囊時，都會感到困惑。綜合之前訪問山藝教練及民安隊山嶺搜救中隊的資料，整理了以下建議放入背囊的行山裝備。

建議放入背囊的行山裝備（按圖放大）：

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每項裝備的介紹及用途：

背囊

背囊是行山最重要的裝備之一，如果沒有背囊，你根本不知怎樣攜帶其他裝備。可能有人會問，帶手袋或者斜揹袋行山不行嗎？不是不可以，但真的不建議。行山的時候，最好雙手可以空出來，故不建議用手袋，至於斜揹袋會將重量側在一邊，容易影響行山時的平衡。

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背囊當然是最重要，沒有背囊怎樣裝其他裝備？（顏銘輝攝）

一把縮骨遮，既可擋雨，又可擋太陽。（顏銘輝攝）

雨具

山上天氣多變，有備無患，所以建議大家行山時帶備雨具。以前行山界建議帶雨褸而不是縮骨遮，但近年有變，覺得縮骨遮亦不錯。縮骨遮除了遮雨，還可以擋太陽。在炎夏行山時，如果自己或同行者在曝曬下不適，都可以開遮擋太陽。

急救用品

帶備急救用品上山，以防萬一，若果自己或同行者受傷不適，都可以馬上治理，但別帶些自己都不懂得用的東西上山，否則帶了都沒有用。此外，可考慮將急救用品放在防水袋中。

我會將急救包放在放水袋入面。（顏銘輝攝）

在急救包入面，我會放筆及紙，那張紙是一份求救書。（顏銘輝攝）

紙筆

紙及筆是用來求救的，當同行者受傷，你可以先將傷者的症狀及身處的位置等資料先寫在紙上，報警時就跟住紙上的記錄照講。個人習慣將紙筆放在急救包之內，而急救包就放在防水袋入面，那就不怕雨水淋濕紙張。

地圖

在香港行山，最好帶備一份郊遊圖。可能你會說，有手機地圖不行嗎？但萬一手機沒有電，或者沒有網絡，如何是好？地政署將全港分為5張郊遊圖，行山時記得按地區帶上合適的地圖。雖然郊遊圖由防水紙所製，但我會用膠袋包住地圖。

地政署出版的郊遊圖，我會再用膠袋入住。（顏銘輝攝）

一個定向用的指南針。（顏銘輝攝）

指南針

有地圖，最好還要帶指南針，方能做到準確的定位。定向用的指南針絕不難買，在戶外用品店有過百元一個，而在日本城都有幾十元一個。此外，別要將指南針跟如電話及對講機等電子用品放在一起，因為有機會破壞它的功能。

哨子

哨子是行山必備的求救物品，普通文具店都買到一個。要求救的時候，可使用國際山難求救訊號，在一分鐘內吹6次，停頓一分鐘，再在一分鐘6次，不斷重覆，直至救援人員來到。此外，別要在山上亂吹哨子，這樣做有可能影響搜救人員拯救其他人。

哨子真是必備的工具。（顏銘輝攝）

我用水袋盛水。（顏銘輝攝）

水

行山一定要帶備充足的飲用水，在山藝訓練中，普遍一日的行程要求攜帶兩升的飲用水。盛水的器皿不外乎水樽或水袋，水袋十分方便，隨時吸啜，但你不知道喝剩幾多人水；至於水樽就要從背囊拿出拿入，較不方便，但你可以監察住自己喝了多少水。

後備水

我另外帶多一支500毫升左右的後備水，若果飲完水袋的水，就可以開後備水應急。若果開後備水，就代表要馬上落山，不能繼續行程。後備水除了飲，還可以用來洗傷口。千萬別要將後備水及正常水入落同一容器，萬一那容器漏水的話，你就沒有水用了。

另外還有一樽後備水。（顏銘輝攝）

「尿袋」必備，會放在密實袋中。（顏銘輝攝）

外置充電器

那些喜歡看手機地圖的朋友，請你一定要帶「尿袋」。手機長開GPS耗電，而且陽光普照時，你要將熒幕調校到很光，才能看清楚熒幕上的地圖，這樣又十分耗電的，加上大家上山都喜歡拍照，說不定你手機的電源用半日就用完。

後備電話

這是以防萬一的，若果我袋在褲袋的電話濕水了，或者跌了落山，我緊急的時候都有多一部電話用，可以用來求救。我會將這部電話落入一個密實袋。

帶部後備電話，以防萬一。（顏銘輝攝）

就算是日間行山，最好帶備照明工具。（顏銘輝攝）

頭燈

行夜山當然要帶頭燈，但日間行山都要帶嗎？也是以防萬一的。若你迷路，在山上留在黑夜，最好有件照明工具隨身。就算沒有頭燈，最好都帶枝小電筒。有人說，手提電話都有電筒，但手機的電筒耗電量高，在緊急的時候，你手機的電十分珍貴，應該用來求救而非照明。

風褸

就算炎炎夏日，我的背囊入面都會有件風褸。上山時熱，通常不用穿的，但行到上山頂及山脊，可能十分大風，加上你本身汗流浹背，很容易冷到。

上山記得帶件風褸，上到山頂山脊通常很大風。我這件風褸有個不好處，就是綠色，無法在求救時使用。（顏銘輝攝）

將後備衣物放入防水袋。（顏銘輝攝）

後備衣物

作為一個大汗的人，這是我必備的裝備。下山時，全身濕透，一上交通工具遇冷氣，就很容易著涼，而且換件上衣，減少一點汗味，對其他乘客也是一件好事。除了汗水，萬一行山時落雨變「落湯雞」，都有件乾的衣服可替換，所以我會將後備衣物放在防水袋之中。

乾糧

行山總要帶點東西吃，最好是帶糖，可以補充糖分。如果只是兩小時的半日行程，帶點零食就可以，但如果是整日的行程，跨越中午的話，出發前就應該計劃好山上的午餐，例如帶麵包上山。

雖然只是行兩小時，但帶點糖果零食，可以補充能量。（顏銘輝攝）

這些朱古力能量棒是後備糧食。（顏銘輝攝）

後備糧食

原理跟帶後備水一樣，以備不之需。若果你迷路或者其他原因滯留山上，糖又包都食完，都有一些後備糧食可以「填肚」。選後備糧食，可選一些體積不大、擺得耐、一開即食以及高能量的食物，例如這些能量條，就算在背囊底被壓扁都可以食。

防曬

行山有機會在山上長期曝曬，若果沒有防曬的話，恐怕會被曬傷。搽防曬的時候，相信大家一定會搽手臂及臉部，但最緊要的是，不要忘了搽後頸及耳朵後的位置，那裏很容易被曬傷，但又容易被人忽略。

就算天陰，都要搽防曬，記得要搽後頸位置。（顏銘輝攝）

帶張保溫毯，以防萬一。（顏銘輝攝）

保溫毯

這張小小保溫毯在戶外用品店有售，也不昂貴，但在天氣寒冷的時候，分分鐘能夠保你一命。最近日夜溫差大，如果晚上滯留山上的話，所帶衣服不夠，就可以開了這張毯，蓋在身上，有助你保持體溫。

最後，自己垃圾自己帶走，可以帶個膠袋上山，將自己在山上製造的垃圾放在一起。到回到市區或者家中後，將所有垃圾妥善地扔到垃圾桶。

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