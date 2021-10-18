U23亞盃外︱香港U23球員落選港隊　主帥：組軍太遲追不回進度

香港23歲以下代表隊周三（20日）將赴日本，出戰U23亞洲盃外圍賽K組賽事，跟日本及柬埔寨爭奪首名及最佳次名出線資格。



足總昨日公布23人決選名單，當中僅得5名球員來自港超聯新軍「香港U23」，包括門將謝家榮、張俊軒、黃智康、畢頓及袁世傑。

值得一提，東方龍獅前鋒孫銘謙最終未有隨隊，而外流葡萄牙球會科瓦彼達迪的梁祐維則入圍，他會直接到日本跟港隊會合。

港足U23在離港前會有兩課訓練。（袁志浩攝）

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足總最初成立「香港U23」，曾稱希望球隊能幫助港隊備戰今次賽事，但最終入圍球員有限，一度進入港隊集訓名單的黎培基、林樂賢及李藹軒，結果更落選。

身兼兩隊主教練的張健峰解釋，「香港U23」組軍較遲，部份球員曾暫停練習一段時間，未能追回進度，「例如培基控制飲食方面有問題，狀態不足應付國際賽；個別球員則防守能力不高，不符合戰術要求。」

張健峰（右）同時擔任「香港U23」及港足U23主教練。（袁志浩攝）

謝家榮做隊長：會好好珍惜

不過他強調，謝家榮便是全靠在新球隊踢起狀態，入選今次大軍；更委任這位守門員擔任隊長。「他很有潛質做領袖、上大港腳，想他習慣背負多點責任。」

疫情下港隊今次特別要求球員緊守紀律，守時、定期匯報體溫等。謝家榮的首個隊長任務，便是收集隊友意見，統一全隊「有長有短」的波襪。他相信自己能勝任：「做隊長沒有太大感覺，任何身份也會為出線而戰，希望用精神感染全隊。」

「香港U23」守門員謝家榮獲委任成為港足U23隊長。（袁志浩攝）

第一屆也是最後一屆參賽的他又指，會好好珍惜比賽機會，希望周六（23日）先擊敗柬埔寨，下周四（28日）鬥日本時能盡量減少失球。「預計自己會跟在菁英盃時一樣忙，幸近來的比賽助我重拾比賽節奏，增加了信心。」

張健峰就期望，球隊能次名出線，「球員想跟日本踢一場轟轟烈烈的比賽，但要先做到部署，才有望拉近距離。」他透露球隊返港後的兩周，首3日會在酒店隔離，餘下時間獲批准點對點到球場練習，料可減少對港超球會的影響。

傑志中場陳晉一上周六剛在菁英盃上陣，今日僅作簡單練習，心情輕鬆。（袁志浩攝）

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