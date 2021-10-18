英超熱話｜沙拿與賓科士打的非一般關係　「他讓門將也聞風喪膽」

「埃及文明」齊發威，利物浦今輪英超清風送爽大勝屈福特，門將賓科士門5度在網窩中拾回皮球，必定無癮，不過他卻有另一方面的安慰，更被發現有「利益衝突」。



利物浦剛過去的聯賽5球大勝屈福特，力保今季聯賽不敗之身，其中沙拿今仗再交金球，叫不少球迷津津樂道。

利物浦「埃及文明」發威大勝屈福特 法明奴連中三元

沙拿連續兩仗獻超級金球 力證值得50萬英鎊人工要求

沙拿再獻超級金球：

有人歡喜有人愁，屈福特門將﹑38歲老將賓科士打（Ben Foster）今仗5次失守，憶述沙拿的精彩入球，他坦言「無符」，「起初我是看不到他（沙拿），我只記得他被數名球員圍住，他的盤扭速度太快了，守將們也擔心踢中，當他扣過幾名球員後，再以球員作掩護，無庸置疑是一個精彩的入球。」

利物浦主帥高普盛讚沙拿是「世一」，這名英格蘭門將表示難以否認，「沙拿的能力十分全面，各方面也做得非常好，每次他持球時，他也會令守門員十分擔心，包括我在內。」

賓科士打坦言每次沙拿觸球，也令門將十分擔心。（Getty Images）

英超第8輪直播賽程（01美術製圖）

賓科士打的「利益衝突」

話雖如此，賓科士打也贏得安慰獎，事關他在「英超Fantasy」中持有沙拿，更是隊中的隊長，取得雙重得分，此舉不禁令網民們有懷疑，笑言有利益衝突，賓科士打才是大贏家。

翻查過往訪問，其實賓科士打早已對沙拿情有獨鍾，「沙拿會射12碼，經常有入球及助攻，即使他價值12.5，也值得擁有，他是隊中必須要有的一員。」

賓科士打在「英超Fantasy」陣容中，擁有沙拿之餘更是隊長。（網頁截圖）

英超第9輪賽程：

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英超第8輪戰果：