行山鞋｜深度分析消委會報告　Salomon與The North Face的進與退

講到選購行山鞋，山友其中一個最關注的功能是鞋底跣不跣，能否在崎嶇濕滑的山路上保持穩定表現。消委會在2019年及2021年各發布了一次行山鞋的測試結果，鞋底在乾地及濕地的防滑功能是測試重點。

比較兩年的測試結果，兩大品牌的評價大逆轉，Salomon兩年前的測試產品被評為濕地表現差，但今年，新一代的產品防滑能力大幅提升，變成名列前茅。相反，在兩年前獲很高評價的The North Face產品就在今年遭劣評，鞋底的防滑及耐磨表現都包尾。一起研究一下，究竟Salomon及The North Face的新產品與兩年前的有什麼分別？



哪對行山鞋濕地防滑最好？相信是很多山友關心的話題。（資料圖片/余俊亮攝）

在2019年，Salomon有兩對行山鞋接受測試，分別是Salomon X Ultra 3 Prime GTX及Salomon Outline GTX，這兩對行山鞋都用上High Traction Contagrip的鞋底。

Salomon濕地防滑由包尾變前列

結果，這兩款行山鞋在濕地防滑測試中位列包尾及尾二，Salomon X Ultra 3 Prime GTX獲得最低的1.5分，而Salomon Outline GTX亦只得2分，前者更被消委會點名濕地表現較差。那次測試也彷彿證實了行山界流傳多年的印象，就是Salomon在濕地很跣。在乾地防滑方面，兩對用High Traction Contagrip鞋底的Salomon同樣得3.5分，在2019年的測試中僅為中庸之水平。

兩年過去，X Ultra也出了新一代產品。在2021年的測試中，Salomon X Ultra 4 Mid Gore-Tex為Salomon來個大平反！這對鞋的濕地防滑獲得3.5分的評價，在11對測試產品中排名第3位，僅次獲得4分的Haglöfs及adidas產品，而且乾地防滑都有進步，獲得4.5分。

【Salomon X Ultra 4 Mid Gore-Tex濕地防滑不俗】

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與上一代的X Ultra 3比較，X Ultra 4換了另一型號的大底，由High Traction Contagrip改用Contagrip MA，大幅增強行山鞋在濕滑地面時的抓地力。故此，Salomon的行山鞋並不一定跣，但你在購買時一定要留心是那一款的鞋底。從消委會今次測試見到，Contagrip MA鞋底夠啜地，防滑能力強。

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在2021年的消委會測試中，11對產品只有一對使用Vibram Megagrip大底。（顏銘輝攝/資料圖片）

Vibram Megagrip維持中上水準

Vibram Megagrip鞋底向來獲得好評，在乾、濕路面上皆在穩定的抓地力。在2019年的測試中，The North Face Ultra Fastpack III GTX及Scarpa Epic GTX都是使用Vibram Megagrip，在濕地防滑中獲得3分。在今次消委會的測試中，只有Asolo Nucleon Mid GV用了Vibram Megagrip compound，其濕地防滑亦維持3分，至於乾地防滑亦有4.5分，表現相當好。

【行山鞋】濕滑山路防跣之選！ 盤點Vibram Megagrip鞋底行山鞋

【使用Vibram Megagrip compound的Asolo Nucleon Mid GV】

在兩年前的測試，The North Face Ultra Fastpack III GTX在Vibram Megagrip鞋底加上Gore-tex的防水技術加持下，總評獲得4.5分的並列最高分。除了防滑表現中上外，The North Face Ultra Fastpack III GTX很難得地在防水及透氣兩方面同得最高的5分。

The North Face測試樣本評分退步

兩年過後，在今次測試中，The North Face Vectiv Explore Mid Futurelight明顯被比下去。首先，這款鞋沒有用上Vibram的鞋底，而是一款叫Surface Control的鞋底，測試結果顯示防滑功能遜色，濕地防滑只有2分，是11對樣本當中最差的。防滑差之餘，這款鞋底的耐磨程度也是最差，只得1分。

The North Face Vectiv Explore Mid Futurelight在今次測試中，多項評分都較差。（產品官網）

The North Face如今不用Gore-tex技術，轉用自家研發的Futurelight，防水表現仍能維持5分的最高分，但透氣度稍遜，只有3分。在今次消委會測試中，The North Face這對產品在透氣度及濕地防滑都被點名「較差」，而在耐性度就被指「較遜色」。

adidas鞋底防滑強但不耐磨

最後值得一是的是adidas，這個品牌的行山鞋貫徹其傳統發揮，鞋底防滑很強，但很易磨蝕，同時防水麻麻。在2019年的測試，Adidas Terrex Swift R2 GTX在濕地防滑獲得3.5分，是測試產品中最高分的，而鞋底耐磨就得1分，幾「唔襟用」。在今次測試中，adidas Terrex Eastrail Mid GTX濕地防滑獲得並列最高的4分，乾地防滑得5分，但耐磨也是得1分。

【多角度看adidas Terrex Eastrail Mid GTX】

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仲要留意呢款Asics鞋底

在今次測試中，還有一款鞋底值得留意，就是Haglöfs Skuta Mid Proof Eco所用的AHAR PLUS。這款鞋底的防滑表現並肩adidas的，乾地及濕地防滑分別得5分及4分，兩項同樣並列最高分，略勝Vibram Megagrip及Contagrip MA，而且其耐磨程度有2.5分。AHAR PLUS是Asics的鞋底。

【多角度看Haglöfs Skuta Mid Proof Eco】

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消委會在2019年都做過行山鞋測試，了解兩年前的報道：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

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