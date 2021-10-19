體壇熱話｜NHL麻煩友偽造打針紀錄被重罰　稱停賽期間將洗心革面

NBA開季在即，參賽球員需要接種疫苗，籃網球星K艾榮高調向疫苗說不，球隊隨時不給予續約。

面對不打疫苗引致的失業危機，NHL球員簡尼卻選擇瞞天過海，偽造打針紀錄，結果被聯盟發現，並被判罰停賽21場。



為了賽事在安全的情況下進行，運動員們被要求接種新冠疫苗才可作賽。既不想打針，又想打比賽，有何妙計？效力NHL聖荷西鯊魚（San Jose Sharks）的簡尼（Evander Kane）有好方法，他決定偽造打針紀錄，但瞞天過海的如意算盤打不響，被聯盟方面發現偽造文件，最終被罰停賽21場，最快11月底才有望復出，而這段時間的薪金將會全數撥去「球員緊急援助基金」。

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簡尼因為偽造打針紀錄被重罰禁賽21場。（Getty Images）

貪一時之快最終惹禍上身，簡尼透過NHL球員工會發聲明，向隊友﹑球隊及球迷致歉，並直言自己做錯了，「因為此事，我希望向球隊﹑球會及球迷道歉，我做了一個錯誤的決定感到非常後悔，同時承擔應有的責任。停賽期間，我會參與諮詢橫節，希望未來作出正確的決定。當停賽期滿後，我會全心回歸我心愛的冰曲場。」

聖荷西鯊魚方面亦發聲明，即使對簡尼的正面態度感到安慰，但對他的做法極之失望，往後將不會再評論這件事件。

簡尼是NHL中的「麻煩友」，今次已經是第6度被聯盟停賽，過往曾經因為非法擊球﹑暴力行為及侮辱裁判等問題而停賽。簡尼的麻煩事不斷，他早前被妻子指控投注自己有份出戰的NHL賽事，有操控賽果之嫌，經過聯盟調查後洗脫嫌疑。

簡尼稱在禁賽期間將洗心革面。（Getty Images）

K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：

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