【NBA】艾榮拒疫苗事件發酵　杜蘭特無奈回應：生氣有什麼用？

NBA熱身賽，籃網總是與K艾榮拒打疫苗（Kyrie Irving）劃上等號。
三巨頭之一的杜蘭特開腔表示，每個人總有自己一套，就算要將面臨沒有K艾榮的賽季，生氣也無補於事。
籃網今天在K艾榮繼續缺席後，主場迎戰木狼，並憑杜蘭特（Kevin Durant）攻下19分、7籃板，及夏登（James Harden）的6分、14助攻，以107：101勝出。
賽後記者的問題圍繞着K艾榮拒打疫苗一事，杜蘭特也罕有對事件回應，並承認自日前球隊宣布不讓艾榮出賽後，還沒有機會與這名夥伴對話。
籃網貴為爭標分子，惟今季三巨頭或變成雙劍俠，KD直言無奈但也無以為繼。他表示：「他（艾榮）已做了自己的決定，球隊也做了決定。當然希望一切都沒發生，但現在的處境就是這樣。不理想但也不是我們能控制的。」
K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：
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另一邊廂，艾榮昨日在Instagram上開直播，並強調沒有人該被強迫對自己的身體做任何事情。對此KD也表理解，並強調自己不會生氣艾榮：「生氣有什麼用？你不會改變他的想法。生命很奇妙，我不能因為有人為自己做決定而氣憤。我能生誰的氣？專注於在更衣室就好了。」
這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）
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