NBA｜艾榮拒接種疫苗迫急籃網下通牒　IG直播親解為反強制令

NBA開季在即，近日最具爭議莫過於接種疫苗與否的話題。

拒絕接種或為參與球賽不得不接種疫苗的NBA球員，不止K艾榮（Kyrie Irving）一人，可是論抗拒力度，首推這位信奉伊斯蘭教的籃網球星。

周四再傳出籃網不欲與K艾榮續約，也不會讓其隨隊練習和比賽，K艾榮也在Instagram直播解畫，細說拒絕的原因。



作為NBA球員工會副主席的艾榮，近日高調拒絕接種疫苗，因而無法參與球隊的大部分熱身賽事。

美國各州份的防疫守則有異，紐約及三藩市政府要求球員必須接種新冠肺炎疫苗才能參與訓練及在主場比賽，不少原先拒絕打針的球員如勇士前鋒安祖韋堅斯（Andrew Wiggins），最後也為趕上主場賽事而妥協。

消息指籃網不欲與艾榮提前續約。（Getty Images）

籃網的最後通牒

現只剩K艾榮仍未有動搖，早前他已表示自己心意已決，球隊也隨即發出「最後通牒」。籃網總經理Sean Marks 親自宣布，球隊在深思後，決定不讓艾榮隨隊練習，直到他能完全參與球隊活動，意指只有在艾榮完成接種才能歸隊。

Sean Marks 稱，球隊會尊重他的個人意願，卻不接受「兼職」球員的方式，因為球隊只有合作和犧牲才能有好的化學作用。若艾榮堅持不接種，他將需缺席2021-22年賽季，所以是「打疫苗還是回家」的決擇。

籃網總經理Sean Marks 親自宣布不讓艾榮隨隊練習。（Getty images）

艾榮IG直播解畫

Sean Marks 也表示「從天賦的角度來看，失去一個像艾榮這樣優秀的球員是很痛苦的」，但也只能和班主蔡崇信達成這樣的共識。據NBA知名記者Shams Charania消息，籃網將不會提前續約，也會持續聆聽他隊的報價。

另一邊廂，艾榮也在Instagram上開直播，強調：「我沒傷害人、沒有犯罪、不會退役」。直播20分鐘，艾榮親述拒絕的原因：「每個人都有資格為自己作出選擇，不論你們覺得我是英雄還是壞人，我都反對強制施打疫苗。」他認為，沒有人應該被強迫對自己的身體做任何事情，「如果你選擇接種疫苗，我支持你做對自己最有利的事，與明辨是非的人站在一起，但這並不意味你要去批評別人。」艾榮又指出，自己與因沒打疫苗而失去工作的人站在同一陣線。

艾榮認為沒有人應該被強迫對自己的身體做任何事情。（Getty Images）

艾榮強調自己非反對疫苗，但反強制被接種的做法。（Getty Images）

「我知道我用生命做出決定的代價」

艾榮明言，自己不是反對接種：「我不是反對疫苗，違反疫苗規定不是我的本意。」堅拒是因為想要抵制「疫苗強制令」，支持因沒打疫苗而失去工作的弱勢人士，「我知道我用生命做出決定的代價，這是我們所處的瘋狂時代；我在做最好的決定，我也知道後果，就是受到批評和妖魔化，我也認命，但我從未想過要因強制令而放棄自己的熱情、最愛和夢想。」

艾榮上場只能在場邊。（Getty Images）

K.艾榮過去的善舉（按圖放大）：

+ 1

艾榮只要缺席一場賽事，將會損失38萬美元，但球隊仍會支付作客賽事的薪金，Sean Marks表示，艾榮只會失去主場比賽的薪水。另外，隊友杜蘭特（Kevin Durant）和夏登（James Harden）也坦言尊重艾榮的信念，但仍望他能歸隊，衝擊總冠軍。

隊友杜蘭特（Kevin Durant）和夏登（James Harden）也坦言尊重艾榮的信念。（Getty Images）

艾榮很大機會會缺席今季。（Getty Images）

這就是球迷眼中的「怪球星」艾榮：（按圖放大）