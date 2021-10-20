羽毛球．丹麥賽｜伍家朗披新衣晉級　精彩勾對角日本對手欲救無從

港羽男單選手伍家朗終於獲得新球衣贊助，周三（20日）出戰東京奧運後首場國際賽，面對日本球手西本拳太順利勝出。



馬來西亞羽毛球用品品牌Felet周二（19日）宣布，獲香港代表伍家朗加盟，成為這位男單世界排名第9的港將球衣贊助，家朗周三即穿起新波衫落場作賽。

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伍家朗獲大馬品牌Felet贊助，丹麥公開賽穿起新球衣亮相。（BWF Youtube）

伍家朗過往曾8次跟西本拳太交手，獲2勝6負，不過去年在泰國大師賽決賽，正是擊敗西本奪冠。

今次再交鋒，一向較慢熱的家朗早段曾被西本壓制，落後到1：5，但他其後連連以多變的長短球令對手需不斷左飛右撲，打到換邊時已反超至11：10，狀態顥然相當不俗。換邊後雙方差距更明顯，他再一口氣連取6分，遙遙領先至16：10。

不過西本又漸漸站穩陣腳，更窮追至20：20，幸他先在網前失誤，到最後的局分時，伍家朗以一記漂亮的勾對角令西本撲倒地上仍未能力挽狂瀾，以22：20鎖定首局。

第二局，伍家朗也是早段曾落後，但他很快已連取8分拉開比分至14：6；陷絕境的西本又開始窮追，一度追近至14：17、最後再一次逼近至19：20，但家朗今次順利取下勝利的一分，以21：19再取一局，2:0擊敗對手。伍家朗的16強對手，將會是另一港將李卓耀對印尼球手盧斯達維圖的勝方。