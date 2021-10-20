羽毛球．丹麥賽｜港隊混雙張吳配締驚喜　勇挫前奧運銀牌晉16強

丹麥羽毛球公開賽，香港代表伍家朗（男單）及鄧俊文／謝影雪（混雙）都已經率先晉級16強，尚餘另一混雙組合張德正／吳詠瑢及周三壓軸登場的男單球手李卓耀。

「張吳配」面對2016年奧運銀牌、大馬組合陳炳橓／吳柳瑩，交出驚喜表現。



雖然陳炳橓和吳柳瑩曾是奧運銀牌，但兩人年紀已不小，人稱「大馬女神」的吳柳瑩已32歲、拍檔陳炳陳炳橓亦33歲，面對均為26歲的張德正／吳詠瑢，打得舉步為艱，第一局初段雖曾領先，但遭「張吳配」一口氣取得6分反超後，就再無力挽救局面，即使雙方比分曾拉近至18：17，但這對港羽組合仍以21：17先取一局。

張德正（左）和吳詠瑢（右）打入16強。（資料圖片）

第二局，已打起信心的「張吳配」相當勇銳，全局未曾落後之下，一度拉開分差至19：13，但陳／吳連搶5分又追近至18：19，最終「張吳配」順利以21：19再取一局，打入周四（21日）舉行的16強。

李卓耀將於周三晚壓軸登場，若出線，明日16強將對港隊隊友伍家朗。

丹麥羽賽報道：謝影雪鄧俊文首戰獲勝 擊敗中華台北組合晉16強伍家朗披新衣晉級 精彩勾對角日本對手欲救無從

港羽丹麥公開賽參賽名單：

男單

伍家朗（8號種子，世界排名第9）

李卓耀（世界排名第17）



混雙

鄧俊文／謝影雪（世界排名第11）

張德正／吳詠瑢（世界排名第33）



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港羽丹麥公開賽參賽名單及32強對手：

男單

伍家朗（8號種子，世界排名第9）對 西本拳太（日本）

李卓耀（世界排名第17） 對 魯斯達維圖（印尼）



混雙

鄧俊文／謝影雪（世界排名第11） 對 楊博軒／胡綾芳（中華台北）

張德正／吳詠瑢（世界排名第33） 對 陳炳順／吳柳瑩（馬來西亞）



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