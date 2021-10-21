桌球︱吳安儀男子巡迴賽第一擊　贏波邊緣被對手連追3局憾負

幾經波折，香港「四眼Cue后」吳安儀終踏上挑戰男子職業桌球巡迴賽的征途，出戰2022德國大師賽的外圍賽。

面對英國球手史迪文（Craig Steadman），她一度領先4：2，距離勝利只差1局之際，卻被對手連追3局反勝，未能晉級下一圈賽事。



吳安儀在英國出戰首場職業桌球賽事，可惜力戰僅負。（Instagram＠ngonyee）

吳安儀早前獲發世界桌球巡迴賽的兩年外卡，挑戰男子職業賽事，原定以今年7月舉行的冠軍聯賽首站作為地標戰，更與名將「火箭」奧蘇利雲同組。不過因為英國的疫情關係，吳安儀透過社交網站宣布無奈退出賽事。

【桌球】吳安儀因疫情反彈忍痛退賽 「好唔想放棄今次機會」

吳安儀本月早前出發到英國參賽。（Instagram＠ngonyee）

等待了3個月，10月8日她終可起行前赴英國，當時她在社交媒體發文稱：「我終於出發去英國啦，由年頭等到年尾。期待已久世界職業巡迴賽！不過今次會去兩個月，計埋返香港隔離，睇怕2022年出年見啦大家。」

吳安儀日前分享入住酒店的景色。（Instagram＠ngonyee）

2022德國大師賽兩輪外圍賽均在英國坎諾克（Cannock）上演，吳安儀的首圈對手是39歲英國球手史迪文（Craig Steadman）。這位經驗豐富的老將目前世界排名101。身為女子世錦賽3屆世界冠軍，吳安儀的首場職業巡迴賽受到一定注目。

她在賽事頭段頗為順利，一度以局數4：2領先，期間曾起break打出一棒77度。賽事採9局5勝制，換言之只差1局，她便可取得職業賽歷史首勝。可惜她錯過贏波機會，在史迪文奮力抵抗下，始終未能取下關鍵1局，被連追3局下，終以4：5落敗。

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