渣打馬拉松2021｜半馬老將的浪漫　陳家豪紀嘉文攜手記念廿年相爭

每屆渣馬的本地跑手中，大概都有他倆的身影。陳家豪與紀嘉文在長跑世界由青年鬥到壯年，在他們口中的黃昏期，創出「名場面」。

二人在香港馬拉松2021男子半馬精英組，擺脫後浪追趕，幾乎鬥足半程。殺入銅鑼灣鬧市，二人惺惺相惜，決定攜手衝線，慶祝跑手黃昏期跑出一次超水準賽事。

冠軍只有一個，老將的浪漫共同分享。



1小時8分55秒，37歲的陳家豪與紀嘉文高舉雙手，一同衝線。大會公布結果，二人時間相同，陳家豪獲冠軍，紀嘉文得亞，較季軍兼在今戰刷新香港青年紀錄的梁德洋，快1分31秒。二人異口同聲，坦言成績超預期，亦因此成就一段佳話。

兩大名將攜手衝線，冠軍落在陳家豪（左）手上。（高詩琦攝）

陳家豪說：「預期跑（1小時）11、12分，點知同阿紀拍住一齊跑，搵返以前細個一齊跑嘅感覺，愈跑愈有，跑咗8分，非常滿意。」紀嘉文回應：「目標『109』內，我同家豪應該係呢條賽道最快一次。」二人在賽事中處於領先集團，跑過半程後開始雙雙帶出。

是對手也是朋友，由青年組鬥到壯年組，二人流露惺惺相惜之情。（高詩琦攝）

當跑過中環碼頭，尚餘大約5、6公里，二人交流過，感到今仗表現之佳，超乎預期。臨近維園，二人帶着笑容跑返終點。陳家豪表示二人到最後「愈跑愈有」，競爭多年何不留下美好回憶。「今場差不多係黃昏賽事，既然跑得咁好，就一齊過終點，有個美好回憶」。

老將大讚梁德揚大有前途。（高詩琦攝）

紀嘉文則強調事前「冇夾過」，誰勝誰負亦不重要，因為「好多嘢都睇化咗」，跟老對手一起享受比賽才是重點。「同家豪鬥咗廿年，18歲鬥到37歲，青年組跑到壯年組，壯年組跑到先進組。追成績破紀錄，我諗我同家豪都唔係集中喺呢度」，同樣由跑手變成教練，紀嘉文形容現時重要在身為教練，要做好成績，做好運動員責任。

梁德揚（中）以破香港青年紀錄成績得季軍。（高詩琦攝）

攜手成就一時佳話，會否是最後一次？陳家豪笑說：「原本計劃今年㗎。」紀嘉文補充：「我哋年年都話今年……」陳家豪續道練習時的確感覺體力不如前，「所以一齊跑好開心，能夠同佢跑出咁高水平，真係跑一場少一場。我哋跑返10K，跑短啲，唔夠小朋友嚟㗎。」二人最後讚道今回大會在疫情下復辦，安排很好，估計若今回賽事最終無驚無險舉行，來年2月大有機會舉行。

陳家豪（左）與紀嘉文（右）強調沒有商量攜手衝線，為跑出最佳水準而欣喜。（葉詩敏攝）

屆時會否上陣？紀嘉文說：「順其自然，跑到就跑，跑唔到冇所謂。」

渣打馬拉松2021 十公里賽戰况（按圖放大）