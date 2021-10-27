英聯賽盃｜阿列沙巴拿加找到新定位　「讀心門神」場均撲一球12碼

車路士副選門將阿列沙巴拿加（Kepa）找到新定位，變成撲12碼專員！在周二晚的英格蘭聯賽盃16強，車路士與修咸頓戰至互射12碼，Kepa救出禾確待的射門，幫藍戰士以4：3淘汰對方。Kepa今屆專注踢盃賽，只得4次上陣，但救球隊3次在互射12碼勝出，難怪隊友芝維爾賽後感嘆：「我覺得Kepa識讀心術！」



【阿列沙巴拿加又救12碼】

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在這場英聯盃16強，主場的車路士在44分鐘由夏維斯開紀錄，但修咸頓在換邊後馬上追平，由查阿當斯在47分鐘射成1：1。兩隊之後沒有入球，要以互射12碼分勝負，首輪兩隊都射入。到第二輪，Kepa捉到路，飛身撲出禾確特的12碼，但之後美臣蒙特的12碼也被修咸頓的費沙科士打救到。

夏維斯為車路士開紀錄。（Getty images）

車路士之後3輪的赫臣奧杜爾、芝維爾及列斯占士都射入，但修咸頓就有史摩邦尼炒高，所以車路士最終在互射12碼贏4：3晉級。Kepa今季屈居艾度亞文迪之下，只是球隊的副選門將，大部分時間在重要性較低的盃賽披甲，但每次上陣都有不俗演出。最突出的是，Kepa今季4次上陣，已經幫車路士贏出3次互射12碼！隊友芝維爾賽後在Twitter上讚他：「我覺得Kepa識讀心術！」

上圈聯賽盃，Kepa救出納卡巴的12碼，加上艾舒利楊格射失，又幫車路士在互射12碼以4：3擊敗維拉。在8月的歐超盃，車路士與維拉利爾鬥到互射12碼，「12碼專員」Kepa後備登場，先後撲出艾沙文迪及艾比奧爾的12碼，幫球隊捧盃。

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