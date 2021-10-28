01球評︱從開始結局已注定　朗奴高文為巴塞留下一份寶貴禮物

朗奴高文終於被巴塞隆拿辭退，這是個人人可以預見的下場。事實上，從他2020年8月捱義氣接過巴塞主帥火棒開始，已是注定的結局。



朗奴高文當上巴塞主帥一年多，終被辭退。（Getty Images）

巴塞在前會長巴圖美奧任內胡亂揮霍，一場亂局動搖球會百年基業，明明是全球最高收入球隊，卻欠下13億歐元巨債，加上一場世紀疫情，為生存必須求變。

變革絕不輕鬆，一睇「數簿」，人工高的老將必須盡量清走，一次過踢走蘇亞雷斯、拿傑迪錫、維達爾3個年過30老將。阿蘇是美斯的老友，高文不留情面地用「1分鐘電話」趕他走，激得早已在歐聯2：8慘負拜仁慕尼黑後心灰意冷的美斯決心求去。當時巴塞顯然因為不想失去這棵終極搖錢樹，不顧君子協定強留對方。

沙維成為巴塞新任領隊的頂頭大熱。（路透社）

事實上，前教練施迪恩離隊後，幾乎無人願意接手巴塞，朗奴高文不會不知舊會苦況，或許多少出於昔日情誼的一份愛與責任，才勉為其難上橋。你知我知連單眼佬都知，巴塞長遠主帥人選只有沙維一人，這位西班牙與巴塞一代中場，被視為自哥迪奧拿後，另一魯營出產的世界級教練人馬。可是他聰明地拒絕在球會水深火熱時上馬，原因不難理解：巴塞始終會有與美斯分道揚鑣的一日，而他不願當那一位劊子手。

美斯既是巴塞史上最佳球員，情感上與球會和球迷均難以割捨，而且沙維曾與他並肩作戰多年，在情在理他也不想來當那把刀。一年過去，巴圖美奧已狼狽下台，拿樸達再度上場，驚覺球會爛帳較預期更爛，計唔掂數之下，還是要告別美斯。

朗奴高文在上述種種前設下上場，從一開始他已是個過渡性人物，幫助球會在動盪和巨大變革之中，盡量穩住巨艦。他很清楚自己的角色，就算不是戰術大師，上季也在西甲得第三並贏得西班牙盃。今季失去美斯之後，不幸受傷兵問題纏繞，成績未如理想，對皇家馬德里的「國家打呲」在劣勢下僅負1：2，限米煮限飯之下，說實話他已努力將損害降至最低。

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最難得的是，如此艱難局面之中，他大膽（也許是沒辦法之中的辦法吧）起用多位新人，除安素法迪是華維迪年代已起用，火速冒起的兩大天才中場柏迪、加維，以至中堅阿拿奧祖和另一中場小將干沙利斯（Nico González）均得到他提攜。今季巴塞曾落場的24個球員入面，多達11人為22歲或以下的年輕人。他今天看似黯然離開魯營，卻為球隊與沙維留下最寶貴的禮物。

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筆者從來不是朗奴高文粉絲，亦一直對他的戰術深有微言，但他肯在巴塞最低潮時捱義氣上任，為球隊在最痛苦轉型期盡力向好的方向作出改變，不至迅速車毀人亡，甚至在短短任期內能夠培育出一班後起之秀，如此功勞實在值得抬高頭昂然步出魯營。

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