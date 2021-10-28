西甲｜回顧朗奴高文執教巴塞的日子　上任一刻已有艱難任務

上年夏天，巴塞隆拿在歐聯8強慘敗予拜仁慕尼黑，掀起一場大地震，朗奴高文在動盪時期上任。回顧朗奴高文14個月在巴塞的日子，由上任一刻已經是困難重重，大小風浪似乎未有停下來。



始於上年夏天的「巴塞大地震」，隊中「亂七八糟」，朗奴高文接過火棒走馬上任，肩負起重建巴塞的重任。可惜14個月後，朗奴高文未竟全功已被辭退。

作客不敵華歷簡奴 巴塞隆拿辭退朗奴高文

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不敵華歷簡奴後，巴塞決定辭退朗奴高文。（路透社）

回顧朗奴高文執教巴塞一年多的生涯，算得上荊棘滿途，甫上任即要處理美斯的離隊問題，結果美斯上季也決定留隊。不過，朗奴高文的換血計劃卻惹來不少爭議，希望清走一眾高薪老將，蘇亞雷斯也是其中一人。這名荷蘭主帥當時致電蘇亞雷斯，以一通40秒的電話通知對方，他已不在球隊的計劃當中，「阿蘇」最終依依不捨地離開巴塞。諷刺的是，蘇亞雷斯轉投馬德里體育會後，隨即協助球隊贏得西甲冠軍。

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蘇亞雷斯這個「打電話」手勢被認為是向巴塞主帥朗奴高文示威。（路透社）

巴塞的財政管理也是「世界級」，在今年3月錄得高達13.5億歐元的負債，朗奴高文在添兵上捉襟見肘。縱然如此，球隊依然以自由身的方式先後簽入阿古路及迪比等新兵，配合願意留隊的美斯，可惜竟然因為球會財政問題，而未能與美斯續約。

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巴塞隆拿踏入「後美斯年代」，球隊頓失重心，連主力之一的基沙文亦加盟馬體會，在莫財的情況下已能借來盧克迪莊作替補，球隊的星味今非昔比。朗奴高文的重建大計困難重重，故此他決定重用小將，加維及柏迪等新星取得不少上陣機會，安素法迪更加委以重任，接過球隊的10號球衣。

不過，戰績代表一切，巴塞今季變成「無牙老虎」，面對中游球隊多次失分，至少在聯賽只贏得4場，不敵華歷簡奴後跌至第9位，朗奴高文最終難逃被炒的一劫。

傷癒復出的阿古路亦難救巴塞隆拿。（路透社）

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