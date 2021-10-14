西甲︱盤點：能拯救巴塞的10個年輕人　新進攻鐵三角現雛形

巴塞隆拿失去美斯之後，猶如失去靈魂，加上球會正陷入嚴重債務危機，新CEO早前已說過，如果巴塞是間一般商業機構，已經要宣布清盤。

新加盟球員大多以自由身免費加盟，阿古路雖好，畢竟已33歲並不時傷患纏身。巴塞無錢買人，水深火熱之際，帶領球隊走出火海的，很大機會是陣中的年輕人。



巴塞前會長巴圖美奧留下一堆爛攤子，單是買入奧士文尼迪比利、古天奴和基沙文3宗過億歐元大刁，已令球會在轉會市場元氣大傷。缺乏資金買人之下，今季曾落場的24個球員入面，多達11人為22歲或以下的年輕人。

曾幾何時，巴塞藉青訓基地拉瑪西亞，訓練出一代又一代足球巨星。近年在球會不斷透過轉會市場增兵之下，似乎步向衰微。今季球隊難望爭標，反而是讓隊中年輕人磨練的良機。一隊之中原本就不乏好苗子，欠缺的只是上陣機會，以下10個少年，未來或有望成為巴塞棟樑。

巴塞10個救駕的少年：

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