西甲︱令朗奴高文落鑊的男人　昔日神鋒法卡奧首勝巴塞流下男兒淚

巴塞隆拿輸波朗奴高文被炒，成為了今日不少媒體的體育頭條。也許不是太多人注意到，為巴塞對手華歷簡奴奠勝的，正是昔日被封為馬德里體育會「神鋒」的法卡奧。

這位射手已35歲，事隔8年後重返西甲，終克服傷患迎來第二春，實現他在最高峰時期亦未能的完成的夢想。



來自哥倫比亞的法卡奧2011年加盟馬德里體育會，取代當時遠走曼城的阿根廷前鋒阿古路，結果成為其中一位馬體會「神鋒」。

在效力兩季期間，法卡奧在91場比賽中射入了70球，據外媒報導，在西甲賽事中就只有C朗拿度跟美斯兩大球星，入球效率比這位射手更高。

法卡奧當年在馬體會的出色表現，為他贏得「神鋒」稱號。（Getty Images）

法卡奧離開西甲後8年間起起跌跌，從神鋒變水貨：（按圗放大）

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重返西甲變高齡射手 被睇低下迎第二春

不過法卡奧在2013年轉投法甲摩納哥，開始轉走下坡，期間分別外借到英超曼聯跟車路士，表現未有太大起色。據指，這位前鋒在近8年間共經歷20多次傷患，是狀態下滑的主因；他2019年加盟土超加拉塔沙雷，在今季更免費轉會至華歷簡奴、再次回歸西甲，卻未被看好。

可是已年屆35歲的法卡奧令全世界大跌眼鏡，今季他在自己頭三場西甲賽事中全部取得入球。今場迎戰勁敵巴塞隆拿，更是展現出其射手功架——半單刀面對碧基追趕，他未有貿然起腳，反而冷地扣過對手，騰出空位後射地波遠柱擦柱而入。

法卡奧今場那記入球，玩弄對手主力碧基於股掌之中。（Getty Images）

Les dejo lo feliz de mi día. Gracias tigre, de verdad muchas gracias @FALCAO pic.twitter.com/2NHkeWhlCD — FRED  (@El_CaFred) October 28, 2021

華歷簡奴結果憑這入球奠勝，賽後排第5位，以4分之差領先排第9的巴塞，距離可獲來屆歐聯資格的「前四」只有兩分。而巴塞賽後宣布炒領隊，法卡比也成為了令朗奴高文「落鑊」的男人。

更重要的是，這場勝仗意義重大，除了是華歷簡奴19年來首度擊敗巴塞，亦是法比奧人生中首勝這支強敵。

法卡奧建功擊敗巴塞，是他首度在對方身上全取3分。（Getty Images）

生涯首勝巴塞 難忍男兒淚

他當年效力馬體會時4度跟巴塞交手，雖然有3次攻破對方大門，卻全數落敗而回，最慘烈的一次更大敗0：5。如今竟在生涯黃昏才初嚐這份滋味，難怪賽後他受訪時眼泛淚光。

「我從來沒有贏過巴塞，今天竟然在華歷簡奴做到了，我為全隊的努力而感到高興。」他又希望己隊球迷，能夠記住這一刻，「我很開心球迷可以非常享受這場比賽，全靠他們的支持，球隊今日才能夢想成真。」

現時法卡奧在今季個人首6場錄得4球進帳，是本世紀西甲相同數據中最年長的球員，比起原保持者蘇亞雷斯的33歲還要大兩年，足證他寶刀未老。

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