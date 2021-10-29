大東山賞芒草攻略｜早出發連走跳板石爛頭營　晏晝短行也可享靚景

即將來到2021年的芒草季節，記者親到芒草勝地大東山的行山路線，視察山上芒草的情況，影低影芒草的靚位，並帶大家尋跳板石。漁護署近年沿鳳凰徑加建觀景台，也是俯瞰南大嶼美景的絕佳位置！記者在10月28日上山看，認為芒草尚未到最金黃的日子，相信到11月中賞芒會更佳。



行山｜江美儀行大東山化身「芒草探子」 網民最關心芒草多唔多

（1）事前準備：

行大東山並非輕鬆的旅遊觀光，是一項辛苦的行山遠足運動。未見金黃芒草靚景，先要考驗體能意志，至少要行約45分鐘不斷上山的石級，才能抵達第一個觀賞芒草的位置。如果要上到大東山頂，上山時間約2小時，需要不斷上石級及沙泥斜路。大家要先有心理準備，你去大東山是做運動，會出汗的。

由伯公坳起步後，石級連綿不盡，考驗氣力及腳力。（顏銘輝攝）

上大東山是沒有石屎路的，全程山徑，大部分是高度不一的石砌梯級，而上跳板石及大東山山頂的一段路，更加崎嶇，還沙泥斜路，故此登大東山的人需要足夠的行山裝備，包括行山鞋、運動背囊、防曬用品。山上會大風、氣溫亦會比地面低，建議帶備風褸。

行大東山要上落很多石級，行山杖可以大派用場。（顏銘輝攝）

上落梯級很大級，行山杖可以幫到你減輕雙腿的負擔，建議攜帶；上跳板石的路較難行，有可能要用雙手輔助，帶備手套可以防萬一。建議行山人士帶備哨子，萬一迷路或發生意外，都可以吹響哨子求救，方便其他人知悉你的位置。

伯公坳至大東山全程沒有補給點，沒有汽水機及士多，請大家出發前要在東涌買齊所需的糧水。建議上山的朋友帶備約2升飲用水，自備午餐。山上是沒有垃圾桶的，請將所有垃圾帶走，落到山腳或者東涌丟棄。大家都不希望影芒草期間會影到垃圾的，為人為已為大自然，請勿留下垃圾。

大家記得愛護大自然，才能有漂亮的風景打卡。（顏銘輝攝）

千萬不要留下火種！秋冬乾燥，芒草易燃，星星之火，足以燒毀整個山頭。人為的山火不但破壞大自然，還危及所有行山人士的生命。請勿在山上生火煮食、吸煙及玩煙花，這些行為都非常危險。

大東山睇芒草須注意難度 附推介路線、交通、攝影攻略｜行山

（2）計劃路線：

這篇文章是新手向，介紹最基本的3條路線，全皆以伯公坳為起點及終點。

若想行經所有芒草靚位、跳板石、大東山頂、爛頭營以及漁護署觀景台，路程較長較難，只計步行時間約4小時來回，如果加上拍照，最好預算5至6小時。故此，想行齊景點的話，請於早上出發起步，最好10時前在東涌集合，11時前抵達起點伯公坳。

跳板石是大東山的著名景點，但上去的山路幾斜。（顏銘輝攝）

大東山高869米，而起點伯公坳就高三百多米，換言之上一次大東山要攀升超過500米。（顏銘輝攝）

另一個選擇，若果想行經芒草靚位、爛頭營及漁護署觀景台，則可全程沿鳳凰徑走，能夠避開上跳板石及大東山頂的崎嶇路段。只計步行時間都要約3小時，如果加上拍照，最好預算4至5小時，早上起步為佳。

行到爛頭營的石屋，但當日天色變得快，上到去變成多雲。（顏銘輝攝）

早起身自然可以行多點地方，但晚了起床的話，縮短路程，亦能一窺美景。如果自問體能一般而且要下午出發的朋友，則可以選擇由伯公坳行到「大東山一號觀景台」後回頭折返，別上山頂去。由伯公坳上到第一個觀景台約45分鐘步程，當行慢一點，相信1小時便可行到上去。

觀景台周圍的景色都很美，四處都是打卡位。（顏銘輝攝）

「大東山一號觀景台」景色優美，除了有南大嶼靚景，附近一帶長滿芒草，更是大東山其中一個賞芒勝地。黃昏時，遊人還可以觀看金黃芒草夾道、日落鳳凰山的美景。這條路線連拍照，建議預計2至3小時。對於以打卡為先的朋友來說，可能行到這個觀景台已經足夠。

大東山一號觀景台落成約一年。（顏銘輝攝）

（3）交通方法：

上大東山最方便的起點，肯定是伯公坳。如果大家約朋友的話，可以約在東涌鐵路站B出口等，之後行去東薈城下的東涌市中心巴士站，乘搭往梅窩的3M大嶼山巴士。3M有雙層巴士服務，可以承載更多遊人，而且提供分段收費。

建議在東涌市中心搭3M上伯公坳，上車時記得提車長「分段收費」！（顏銘輝攝）

上車時，行山人士可以跟車長說伯公坳下車，他就會幫你更改八達通機的收費，平日為6.5元，紅日為12.9元。車程約20分鐘，請於伯公坳下車，前後一個站的距離都很遠，所以請勿落錯車。

在秋冬芒草季節，伯公坳有很多遊人落車。（顏銘輝攝）

落車後，沿馬路旁的行山路上斜。千萬不要過馬路，對面是上鳳凰山的！到馬路最高點後落斜少許，便發現左方有樓級路口，轉左上樓級，就到達一個郊遊位置。該位置有打卡位、涼亭、廁所、野餐桌等設施，行山人士可以在此整理裝備，例如塗防曬、開行山杖。此外，這是行程當中，唯一有廁所的地方。

👇由巴士站行上郊遊地點👇

+ 5

（4）詳盡路線：

以記者的步速，由伯公坳行到去「大東山一號觀景台」，需要45分鐘。這段路是鳳凰徑，全是上石級，都是由天然石塊所砌成，部分很大級。對於少運動及行山的朋友，這段上山路幾考心肺及大腿四頭肌。為避免「爆偈」及抽筋，建議大家慢慢行，不要着急，讓身體慢慢熱身。上山途中，不妨間中停下來休息，回望上山的路，景色會有驚喜，你能夠俯瞰南大嶼海岸的景色，還有雄偉矗立的鳳凰山。

當你發現山徑兩邊長滿芒草，便知快到了，上到一個小山坳位置。那裏是著名拍卡點，回望上山路，可見芒草夾道而生，並遠眺鳳凰山。轉個視野角度，則可以望到貝澳及芝麻灣半島的景色，那位置有分岔口，轉右行幾級樓級，就可以抵達漁護署新建的觀景台。「大東山一號觀景台」約位於海拔680米高之處，盡覽南大嶼海岸美景。

👇由伯公坳行上一號觀景台，看看有幾多石級👇

+ 15

如果是下午才出發的朋友，上到第一個觀景台可能已是下午2時後，那麼就不宜再上山了，最好就此止步。這裏其實都有南大嶼海景，還有大量芒草叢，也是個等日落的好位置。待下午4時半後，就建議盡快原路落山，因為5時半後就會天黑。

當太陽西下，這個芒草夾道的位置會愈來愈靚，可惜這天天色多雲。（周立賢攝）

上午出發的朋友，時間尚早，離開第一個觀景台後，可以折回鳳凰徑，繼續上樓級，沿路兩旁有很多芒草，也有一些形狀特別的大石，全是拍照好地方。如果你能夠抵擋到沿途的打卡誘惑，由第一個觀景台起計，上多30分鐘，過了標距柱L015後，不久會發現前路再沒有石級，變成平路。那裏是個分岔口，直去是續走鳳凰徑，而左方就有崎嶇小徑登山。

👇由一號觀景台行到上跳板石路口👇

+ 15

享受山與海的寧靜。（顏銘輝攝）

這個岔口約780米高，是沒有路牌的，因為左邊的小徑並非漁護署維護的山徑。對體能技術沒有信心的朋友，可以選擇沿鳳凰徑直去，都一樣去到爛頭營。如果還有餘力，才好轉左上跳板石及往山頂。上跳板石的山路很斜，部分是碎石路，建議穿行山鞋去行，可能部分位置需要用手扶一扶。

👇由路口行上跳板石👇

+ 3

晴天時所攝的跳板石，看來很有氣勢。（資料圖片/顏銘輝攝）

移動少許角度，其實跳板石是這樣的，下面是有一塊大石。（顏銘輝攝）

約行10分鐘便抵達跳板石，儘管行山當日是閒日，但都有十多名行山客等候拍照，可說是大東山上最繁忙的景點。上跳板石需要攀爬，請大家量力而為。影完跳板石後，可以沿小徑繼續上，朝大東山山頂標距柱進發。在869米高的大東山頂，除了可遠眺對面的鳳凰山，最美的是望機場及東涌的方向，山坡上長滿芒草。

離開跳板石，繼續上山，往大東山頂進發。（顏銘輝攝）

大東山山頂北坡的滿山都是芒草，天陰下稍為失色。（顏銘輝攝）

由山頂前往爛頭營的都是小徑，狹窄並以泥面為主，如果行山當日有霧及潮濕，這種地面會較滑。幸好小徑都算清晰，而且望住爛頭營小屋的方向行就可以，也不易迷路。大約行15分鐘，就行到爛頭營的小屋，並接回鳳凰徑的主路。爛頭營有兩大特色，一為石屋，二為芒草，是很多遊人的打卡點，但請勿爬上屋頂。

離開大東山山頂，行往爛頭營的小屋。（顏銘輝攝）

這次介紹的路線是最簡單的方法，所以在爛頭營止步，轉頭行鳳凰徑，往伯公坳方向落山。由爛頭營落伯公坳，最好預算2小時，下午3時就好離開了，否則有機會要摸黑下山。在途中，會經過另一個漁護署新建的觀景台，相信也是觀看南大嶼的景色。

沿徑繞大東山山腰走，拾級而下，石級很大級，輪到挑戰小腿的肌肉，有需要要用行山杖吧！石級大小不一，又凹凸不平，定要看清楚下一步的落腳點，否則很易扭傷。回到去「大東山一號觀景台」，如果天氣好，可能會有驚喜，見到夕陽從鳳凰山那邊映照芒草，散發金光。

影相是其次，安全最重要，如果沒有行夜山的準備，請不要久留，並預算好落山的時間，最理想是5時前落到伯公坳，最盡都要5時半前落到，因為太陽很快就完全落山，天色會黑得很快，摸黑行山，易生意外。故此，如果沒有帶照明工具（手機不算）的話，建議最遲下午4時半離開「大東山一號觀景台」。

落到伯公坳後，橫過對面馬路等巴士，多線路線都是返回東涌的。雖然途經的巴士很多時會客滿「飛站」，但按經驗大嶼山巴士公司會根據人流加開班次，直接由伯公坳接載行山人士落東涌的。