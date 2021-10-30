西甲｜迪比利與巴塞主帥的微妙關係　近三任領隊被辭退的一個巧合

巴塞隆拿周中爆冷不敵華歷簡奴後，朗奴高文終於被辭退，並由B隊領隊沙治任暫代主帥，而名宿沙維是接任的大熱門。

無論由誰上任，除了為巴塞撥亂反正外，或許也要好好照顧奧士文尼迪比利的健康狀況，這名翼鋒可能影響他們的帥位。



巴塞隆拿周中決定辭退朗奴高文，結束14個月的合作關係，至今主帥位置依然懸空，暫時由沙治（Sergi Barjuan）領軍。現任卡塔爾球會艾薩德主帥﹑巴塞傳奇中場沙維正是頂頭大熱，不過艾薩德方面澄明傳聞，並稱沙維與球隊依然有兩年合約。

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艾薩德強調沙維仍有兩年合約在身，不會返回巴塞執教。（路透社）

無論誰人是下任領隊，他們的「重點」球員或許是奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé），事關這名法國翼鋒對巴塞主帥十分重要。

迪比利不時受傷，但每次受傷也有事發生。當迪比利在2019年11月拉傷肌肉，養傷3個月左右，而時任領隊華維迪在這段期間被解僱。這名法國翼鋒在2020年2月再度重創，右腿二頭肌肌腱斷裂「收咧」，養傷半年，另一主帥斯迪恩又在這段時期遇上「不測」被炒。

迪比利近年養傷，也剛好有主帥落鑊。（Getty Images）

歷史不斷重演，容易受傷的迪比利今年6月又觸傷大腿，至今仍未復出，而朗奴高文巧合地同樣被辭退，近年迪比利傷出的日子，剛好也有巴塞主帥落鑊，難道下任領隊要好好照料迪比利，順道保住自己的帥印？

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迪比利近年3次受傷，恰好成為巴塞易帥的契機。（Getty Images）

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