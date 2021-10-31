英超︱C朗回應外界批評盡顯霸氣與智慧　「幫助曼聯是我的工作」

C朗拿度今季重返曼聯，短短日子內已歷盡高低起跌。由首仗對紐卡素梅開二度的狂喜，到0：5慘敗予利物浦的低谷；由一致讚賞，到無盡質疑與批評，當中壓力之大，令人無法想像。

早已飽歷風浪的C朗，本人卻不以為然，更以充滿智慧和霸氣的一席話，揚言他根本不在乎外界對他說三道四。



C朗拿度在曼聯作客熱刺一仗，以入球和助攻領軍獲勝。（Getty Images）

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近期曼聯戰績持續不振，一班球員和主帥蘇斯克查頓成外界批評目標，就連今季重返紅魔的C朗也不例外，被認為「一把年紀」的他回到奧脫福，不會在前場逼搶，連累球隊。

曼聯上周0：5不敵利物浦後，今周作客熱刺表現大為改善，C朗個人貢獻以一入球一助攻，成為繼杜奧巴之後，另一位在一場英超比賽中同時交出入球和助攻年紀最大的球員，二人創下此紀錄時同為36歲零267日。

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C朗領軍大勝3：0熱刺後表示，早在上場對利物浦之前，球隊已深知若未能取得預期戰果，將要面對艱苦的一星期。「球隊有點受壓，有點悲傷，但我們知道今天會給出一個好的回應。我們踢得很好，比賽的開局也很好。」

他豪言，「我的工作當然是用我的經驗、入球和助攻幫助球隊。很高興今天我做到了，我認為，球隊今天的表現極之好。」對於上場不敵利物浦後的種種抨擊，C朗表示以曼聯的規模，有壓力是正常的，「批評永遠都存在」。

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「對我而言，那不會影響到我。」C朗充滿智慧和霸氣地說，「我已經踢了18年足球，因此我知道一天（人們會說）我們是完美，另一天（同一班人會說）我們是垃圾。」

「我知道世事如此，我們必須學會面對。人們都在讚美你，對你表現感到高興的時候，當然會比較好。」36歲的C朗彷如看透世事地說，「有時人生就是如此，間中我們要經過一些差勁的時刻後，才能作出轉變，今天我們正是改變了。」

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