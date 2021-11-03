安心出行︱足總酌情處理入場掃碼？　貝鈞奇：勸家長幫小孩買手機

足總周一（1日）宣布，因應政府最新安排，市民若於比賽日期間進入足總所有比賽場地，均必須使用「安心出行」App。足總主席貝鈞奇今日（3日）接受電台節目訪問，談及有關措施。



自足總月初公布最新措施，隨即引起球迷討論，有人擔心措施或會影響本已低迷的球市跟入座率。

安心出行｜港超聯等足球比賽全面執行 足總：睇波必須掃碼

足總日前公布球迷入場睇波必須使用安心出行App。（資料圖片）

足總主席貝鈞奇今早接受香港電台節目《千禧年代》訪問，他表示足總此舉是響應政府要求，並指足總從過去閉門作賽，到局部開放賽事予球迷入場，期間一直設有防疫措施，如探熱、登記資料及填寫健康申報表等手續，「相信不會帶來太大麻煩」。

「當然入場球迷初時會不習慣，但只不過是做多一項手續，（有問題的話）工作人員也會協助，適應後會習慣。」

足總主席貝鈞奇接受電台節目訪問，認為新措施不會帶來太大麻煩。（資料圖片）

貝鈞奇又稱，足總會在球場入口作「管制」，確保市民遵從新規定，並認為足總目前有足夠人手去處理有關情況。

根據規定，現時只有12歲以下、65歲或以上及部份殘疾人士，獲豁免使用「安心出行」。貝鈞奇被主持問到，如有12歲以上小朋友沒有手機，足總會否酌情處理。

他回應指：「按程序，都要勸家長幫小朋友安排手機。（如果真的沒有？）執行指令可能出現困難。（前線職員會否很難處理？）相信大家都明白手續、程序是要遵守的。」

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