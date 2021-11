01球評︱紐奴在熱刺的124天　傳三宗罪越級挑戰失敗其實另有原因

124天。

葡萄牙籍領隊紐奴,在位124天便被辭退,成為熱刺在英超歷來「最短命」主帥。這位曾經是英超帥位最穩陣的中型班教頭,今夏離開狼隊到倫敦大會越級挑戰,一度予人憧憬,最終只換來無盡唏噓,為什麼?

英國《每日郵報》列出他的三大罪狀,可是想深一層,背後正好反映一個深層原因。



紐奴在位熱刺領隊僅124天便被辭退。(Getty Images)

47歲的紐奴,2012年在里奧艾維(Rio Ave)展開執教生涯,領軍首闖歐霸後,之後在華倫西亞和波圖都不算成功,直到2017年接掌當時仍在英冠的狼隊後,才逐漸為人熟悉。

他在狼隊第一季便領軍重返英超,翌季隨即得到第7名兼歐霸資格,第3季再次得第7並在歐霸闖入8強,上季表現回落仍排不用擔心降班的第13位。他在這支中型班球隊如魚得水,既是球隊升班恩人,亦是狼隊踢出英超史上最佳戰績的頭號功臣,帥位之穩堪比哥迪奧拿和高普等名帥。

他領軍下,發掘出一個又一個葡萄牙球星,連一些原本看來生涯平平無奇甚至已被睇淡的球員如隊長高亞迪,或是看似發揮不出潛力的魯爾占美利斯和阿達馬查奧爾,一一在他麾下發光發亮。紐奴在狼隊看似有點石成金的神奇力量,球隊不止有成績,亦踢出風格,他本人的身價亦水漲船高,當熱刺今年夏天被超過10位名帥拒諸門外,主席利維於是打他主意,成為一切錯誤的開始。

紐奴在狼隊4年來可謂一帆風順,或許令他認為是時候越級挑戰,不惜跳進熱刺這個熱廚房,他似乎忘記了自己在狼隊的成功,有一個十分重要的因素。

紐奴的「三宗罪」

英國《每日郵報》列出他的三大罪狀:準備不足(underprepared)、不被重視(undervalued)、平庸(underwhelming)。

該報指出,紐奴缺乏細緻的戰術指揮,很多時只有:「努力、保持紀律,然後哈利(卡尼)或孫興慜會入球。」(Work hard, stay disciplined and Harry or Son will score),球員不滿比賽前缺乏針對對手部署的訓練,令他們在賽前感到準備不足,未開始比賽已感覺會輸掉比賽。

第二點「不被重視」並非紐奴本身的問題,熱刺今夏在尋覓主帥的過程中屢次碰釘,球員都知道他並非首選,也不是次選,而是第10選擇以外的人選。他獲聘的兩年任期,遠較一般主帥為短,已說明球會對他不太信任。這個「先天不足」,令紐奴由一開始上任在更衣室已缺乏應有權威,當他在訓練和戰術上表現不似預期,球員自然加深對他的不信任,形成惡性循環。

說到底,作為領隊最重要指標還是成績。10場英超聯賽已經輸掉5場,對曼聯一戰不止吞下3蛋,主場出戰竟然連一次中框射門也沒有,以一支目標爭取冠軍的強隊而言,當然是「平庸」之惡。

問題的真正核心

用結果論來怪責紐奴很容易,然而對比他在狼隊的4年,葡萄牙人在熱刺的4個月表現可謂匪夷所思。一個相當成功的英超領隊,為何轉換另一支球隊,效果相差那麼遠?

紐奴在狼隊成功,很大程度上與球隊完全配合他的需要有關。資金說不上無上限,卻不斷放款讓他買人,大部分來自葡萄牙,或是西葡語系的球員,儼然成為「葡萄牙二隊」。他在熱刺卻沒有同等待遇,今夏2500萬歐元從西維爾引入的20歲左翼拜恩基爾(Bryan Gil)、2500萬歐元從巴塞買入22歲右閘艾馬遜(Emerson Royal)、1690買歐元從梅斯買入18歲防守中場柏比沙亞(Pape Sarr),似是投資未來多於即時提升球隊戰力。

此外,紐奴被指摘在熱刺的訓練中,指令「簡短而粗疏」,甚至被指「與球員的溝通技巧嚴重不足」云云,一個任教多年的教練突然如此被指控,不禁使人懷疑,到底那真是他的能力問題,還是純粹因為他的英語水平不足,導致他無法發揮正常表現?畢境他在狼隊4年,從未有球員在這方面作出投訴。

可以肯定的是,紐奴在狼隊可以輕鬆地以葡萄牙或西班牙語跟陣中絕大多數球員溝通,高亞迪等英語系球員反而要主動去理解教練和隊友在說什麼,反觀他在熱刺便沒有這個優勢,甚至出現相當嚴重的語言障礙導致將帥溝通不良。

紐奴昔日在狼隊如魚得水。(Getty Images)

熱刺難解的困局

當然那也只是表面原因,一個繙譯便能解決的問題,絕對不應是問題。熱刺的困局持續多年,作為一支以冠軍為目標的強隊,主席利維長年謹守審慎理財原則,收購球員方面較為保守,間中大破慳囊如19/20球季以6000萬歐元引入的尼當比利,效果又不似預期。球員薪酬架構方面亦十分嚴謹,總薪酬開支為英超Big 6中最低,對市面當紮球星而言,吸引力較弱。

幾年下來,熱刺陣容本身已及不上爭標對手,紐奴到任後因轉會資金有限和語言障礙等問題綁手綁腳難以發揮,適逢陣中大將哈利卡尼要求轉會曼城不果,留隊後狀態持續低迷,成績不濟其實可以預見,就算不是紐奴,其他主帥上任也不見得無有很大分別。紐奴當然應該可以做得更好,無奈熱刺本身的問題,可謂神仙難救。

干地盛傳已落實接任熱刺領隊。(Getty Images)

名帥干地今年6月便盛傳因轉會資金問題拒絕過熱刺一次,今次被指首肯接任,很大程度上是利維終於願意大開水喉,有傳轉會資金高達2.8億歐元。熱刺終於有錢擴軍,加上干地的領軍能力和魄力,均令人期待熱刺可望開創一個不一樣的局面。

