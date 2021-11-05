戶外用品及運動博覽｜必睇行山露營裝備瑜伽衫褲　參展商名單一覽

各位喜歡行山、單車、瑜伽等運動的朋友，這個周末有個好去處！香港戶外用品及運動博覽由今日（5日）起一連3日在灣仔會議展覽中心Hall 5 BC舉行，入場門票每張40元。參展商的類別包括健身、瑜伽、露營、遠足、攀登、馬拉松、單車及水上運動裝備用品。



香港戶外用品及運動博覽詳情：

展會日期：2021年11月5-7日（五至日）

地 點：灣仔會議展覽中心 Hall5 BC

門 票：HK$40-

**持長者咭可獲半價優惠；身高1米以下小童免費

開放時間：

11月5日 (五)：上午11:00 – 下午8:00

11月6日 (六)：上午11:00 – 下午8:00

11月7日 (日)：上午11:00 – 下午7:00

（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券）



【入場細則】

- 大會將按照政府最新之防疫條例執行相關防疫措施，入場人士須遵守大會的防疫指引措施，不符合資格之人士將會被拒絕進場

- 優惠須受有關條款及細則約束。

- 如有任何爭議，大會保留最終決定權



香港戶外用品及運動博覽今日在會展揭幕，東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音亦有出席。大會的舞台一連3日都有多項活動，例如在周六中午有「香港地質旅遊攻略」的講座，而在周六傍晚就邀請到曾經攀上珠峰的羅啟義，主講行山遠足運動的預備鍛鍊與保養，另外還有一些介入三項鐵人、滑浪風帆及單車的講座。

【部分展覽攤檔】

+ 4

據大會網站，展覽中由遠足、露營所需之背囊、鞋靴、服裝、營幕、爐具、炊具、世界名刀、攀岩等等各類器材，另外亦有運動醫療等器材及產品，均一一都可以找到。展覽將會展出各項不同類型裝備，如衣服，鞋具，戶外帳篷、睡袋、戶外眼鏡、煮食工具，戶外手套、戶外桌椅、行山運動器材及裝備，專業照明工具、專業戶外望遠鏡、登山設備、繩索等。

除了遠足及露營的裝備，參展商的類別還有健身及瑜伽、水上運動裝備、馬拉松、單車用品、戶外鞋類、電子競技等。

【參展商一覽】