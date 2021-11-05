現代五項｜一拳惹虐待動物批評觸發改革　來屆奧運後取消馬術分項

奧運各個項目中，現代五項可謂集熱門運動的冷門項目。國際現代五項總會昨日通過改革，2024年巴黎奧運之後，競賽內容將會剔除馬術，由其他項目代替。

總會稱為了確保項目繼續受歡迎、維持信譽及追上時代，改革事在必行。不過，今夏東京奧運有選手在馬術分項出現亂子，引發暴力對待馬匹問題，間接導致總會加快改革。



現代五項中，運動員鬥跑步、游泳、劍擊、射擊及馬術，爭取獎牌。項目早於1912年斯德哥爾摩奧運成為競賽項目，有指當時參考古代戰士必要技能，而考驗運動員能力。

施萊在東京奧運抽中「神聖小子」，結果遭遇一場噩夢（Getty Images）

剛舉行的東京奧運現代五項，運動員須完成200米自由泳、3200米越野跑、重劍、手槍射擊及馬術障礙賽，計算分數。但在女子的馬術項目中，德國選手施萊（Annika Schleu）隨機抽中的馬匹「神聖小子」（Saint Boy）不受控制，又後退又撞欄，令施萊當場多次向馬匹抽鞭。而電視直播時，更拍到教練拉絲娜（Kim Raisner）一拳打向馬身，疑似泄憤。加上本屆奧運馬術有馬匹在賽事中重傷而遭人道毀滅，引起動物權益分子關注，要求取消所有馬術項目。

東京奧運．現代五項｜德國熱門慘遭自己友伏擊 獎牌幻滅馬上哭了

舒萊的教練被攝到一拳打在馬匹上，有虐待動物之嫌。（影片截圖）

國際現代五項總會於上月31日開會，商議過後通過剔除馬術，以其他運動代替。總會指2024年巴黎奧運，現代五項將會改革賽制，運動員在同一場館作賽，90分鐘內完成5個項目，縮短時間之餘讓觀眾飽覽五個項目。而2028年洛杉磯奧運，馬術將被剔除。

下屆現代五項將於同一場地內，實行90分鐘淘汰賽。（國際現代五項聯會）

總會強調，改革為了使現代五項更受歡迎，維持項目良好信譽，並且繼續考驗運動員體能和精神力量。對於替代項目，總會指項目須不受其他國際奧委會認可的體育總會規管，同時可以吸引年輕人參與和觀賞，又讓電視觀眾容於理解，並且對運動員及主辦單位所需成本不多。有指該項目將由馬術改為單車，總會予以否認。

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