一個正選變動再暴露曼聯老問題　上半場站位圖被嘲打欖球｜01球評

曼聯在周六英超主場以0：2不敵曼城，上半場連失兩球，紅魔的防守表現又一次令人失望，如果說艾歷拜利的烏龍是有點欠運的話，那麼貝拿度施華的入球就是哈利馬古尼及勞基梳爾的嚴重犯錯。除了個人失誤外，曼聯的整體防守部署亦比上輪對熱刺混亂，邊路保護不足的問題再現。



哥迪奧拿與蘇斯克查，優勝劣敗。（Getty Images）

曼聯今場是主守的一方，抗衡曼城全歐數一數二的控球進攻。曼聯繼續排出較保守的3中堅，馬古尼及拜利分列左右中堅，域陀連迪路夫居中，雲比沙卡擔任右閘，而梳爾就踢左閘，形成5人防線。接着，中前場的佈陣就是重點，在上半場的初段，曼聯更似是擺出5-2-2-1陣式，麥湯米尼及費特洛迪古斯踢防中，般奴費南迪斯及格連活特踢得較前，而C朗拿度就在最前打反擊。

面對曼城的進攻，這樣的排陣令到陣形扁平，也令麥湯米尼及費特疲於奔命，他們除了要在中路擔任屏障外，當曼城從邊路進襲時，兩人又要兼顧，費特常常現身左路去幫梳爾，麥湯米尼有時都去右路幫雲比沙卡。當費特或麥湯米尼趕到邊路支援時，就要等般奴費南迪斯落到中路補位；又或者，由般奴費南迪斯直接趕到右路，協助雲比沙卡，形成5-3-1-1，格連活特及C朗承擔的防守工作不多。

梳爾今場擔任左閘，面對加比爾捷西斯，費特經常來到左路幫他。（美聯社）

曼聯的第一個失球，來自祖奧簡斯路的傳中，當時般奴費南迪斯在右路的防守不夠緊貼，讓對方從容傳到門前，導致拜利擺烏龍。到上半場中段，般奴的位置有所調整，陣式長期變成5-3-1-1，般奴坐鎮偏右中場，麥湯米尼居中，費特居左，防守分工變得較明確。

拜利的烏龍球令曼聯先落後0：1。（Getty Images）

齊齊漏，益對手，曼聯輸到第二球。（Getty Images）

儘管如此，曼聯對梳爾及雲比沙卡的保護仍是不足，邊路防守漏洞多向來是曼聯的老問題。在今場，3人中場線橫向覆蓋力有限，尤其曼城很喜歡長傳轉方向。舉例說，當曼城一轉進攻方向，從梳爾那邊轉攻雲比沙卡，3人中場橫移不及，雲比沙卡有時需要以一敵二。

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與上輪贏熱刺3：0那場相比，曼聯今場多了一個「特權人士」格連活特。上輪曼聯派卡雲尼打正選，這名烏拉圭老將防守效率高，積極回防左路，經常協助梳爾，令曼聯防守時會形成5-4-1的鏈線，更好地保護邊路線防守。不過，今場正選的格連活特在防守積極性上比卡雲尼差，較少回防左路，只好辛苦費特。

格連活特今場打正選，進攻沒有貢獻，防守也未見落力。（Getty Images）

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本身曼聯就沒有什麼逼搶的戰術，防守全靠堆人頭，以人數優勢去填滿後場空位，縮壓對手的進攻空間。少一個人回防，後場空間就多一點，就會更加危險。以如今的曼聯，還要是面對曼城，不能容許太多防守貢獻少的「特權人士」在陣，一個C朗已經是極限。

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表面上，曼聯的兩個失球來自個人失誤，但其實在上半場中段，曼城一陣狂攻猛打，已經一而再撕破曼聯脆弱的防守，十分接近擴大紀錄。由28到34分鐘之間，迪基亞作出5次撲救。全靠迪基亞在短時間內多次「神救」，奧脫福才能避免一次慘案。

曼聯上半場只失兩球，迪基亞是最大功臣。（路透社）

另外，網上流傳一張曼聯球員在上半場的平均站位圖，就像「一字長蛇圖」，欠缺防守縱深，更有外國足球媒體嘲諷曼聯，他們是踢英超，而非打欖球。

This is Man United's average positions in the first half.



Unfortunately for them, they're competing in the Premier League, and not the Six Nations pic.twitter.com/iljLPnOtH3 — FootballJOE (@FootballJOE) November 6, 2021

Man United's average positioning in the first half vs. Man City 😳



(h/t @SofaScoreINT) pic.twitter.com/8d0gkjNMNi — ESPN FC (@ESPNFC) November 6, 2021

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點圖睇：蘇斯克查上任後，英超各隊轉會開支比較（資料來源：Sky Sports）